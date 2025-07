Chieti, Il sindaco su aggressione alla Villa

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 7 luglio 2025 – “Non ci sono parole per definire lo sconcerto che scaturisce dalla vista del video dell’aggressione alla ragazza 14enne da parte di altre due ragazze anche di età inferiore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oltre alla ferocia, colpisce la determinazione con cui le minori hanno filmato la scena per postarla sui social con un preciso intento punitivo, privo del timore delle conseguenze e anche di compassione verso la difficoltà e la sofferenza della vittima – Per questo già da mesi abbiamo attivato con le scuole e con le associazioni che si occupano di disagio giovanile un tavolo per promuovere iniziative nelle scuole su questo tema”, dichiara il sindaco Diego Ferrara sull’argomento – aggiunge testualmente l’articolo online. “È un episodio che manifesta la gravità dell’allarme disagio sui giovani, questa volta preadolescenti, in età giovanissima, cosa che ci allarma ancora di più sia come istituzioni, sia come genitori – continua il primo cittadino – . Sul bullismo e cyberbullismo c’è già un ottimo lavoro svolto dalle scuole di ogni ordine e grado della nostra città, cosa emersa dal tavolo convocato la primavera scorsa, ma a fronte della realtà vissuta sia fra i ragazzi, sia dalle associazioni che trattano il tema, ci è sembrato rafforzare queste azioni e coinvolgere tutto il mondo associativo che opera sul disagio, compresi i club service, per potenziare con ulteriori azioni la sensibilizzazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Bisogna intervenire sulle origini di certi comportamenti, ma anche sull’omertà di chi assiste senza denunciare e sulla paura di chi subisce e non racconta ai genitori o a chi potrebbe intervenire, fatti e situazioni – precisa la nota online. A questo vanno affiancate azioni per un appropriato uso dei social, per le conseguenze di utilizzi violenti o capaci di veicolare odio, violenza, discriminazione e per il controllo che deve esserci specie quando l’età di chi si rende artefice di tali casi è così bassa – viene evidenziato sul sito web. Siamo certi che le istituzioni che stanno trattando il caso adotteranno tutte le azioni e le cautele possibili, il Comune farà la sua parte, sul fronte della sensibilizzazione, per il bene di tutti i nostri ragazzi e ragazze e delle loro famiglie”.

