Chieti, Il sindaco su ipotesi di chiusura di Geriatria

Chieti

24 giugno 2022 – “Vengo a conoscenza solo a mezzo stampa dell’ennesimo colpo

alla sanità teatina, con l’ipotizzata chiusura del reparto di Geriatria,

dettata, si legge, dalla carenza di personale medico sul Pronto Soccorso – recita il testo pubblicato online. Da

sindaco e presidente del Comitato ristretto della Asl, ma anche da medico, tale

scelta mi preoccupa e mi lascia senza parole: il personale che serve al Pronto

soccorso lo si toglie altrove, dunque si continua a usare una coperta troppo

corta, anziché cambiare coperta – Chieti aspetta investimenti almeno da tre anni

e invece ci troviamo di fronte a un nuovo e, peraltro, imprevisto taglio, ignorato

da tutti, tranne che dai vertici, che anziché risolvere il problema con

assunzioni e strategie, passa la scure”, duro il commento del sindaco Diego

Ferrara sull’annunciata chiusura del reparto di Geriatria – si apprende dal portale web ufficiale.

“E

tutto questo avviene in un momento che dovrebbe essere di ripresa, perché post

pandemia e, soprattutto, dopo aver perso i finanziamenti per un nuovo ospedale,

dopo la scomparsa dall’agenda delle priorità della riqualificazione milionaria annunciata

mesi fa, nonché dopo un progressivo impoverimento del nostro ospedale che sta

mettendo in difficoltà servizi, prestazioni, ma anche la professionalità di

quanti ogni giorno lo animano con le proprie competenze, parlo di medici e

personale sanitario – riporta testualmente l’articolo online. Non credo che la sanità teatina abbia attraversato un

momento più brutto di questo: liste d’attesa chilometriche, prevenzione a data

da destinarsi, costi imponenti, questa la situazione dopo il covid, tanto che

migliaia di pazienti vanno altrove, o vengono indirizzati altrove per curarsi o

verificare anche patologie importanti, come quelle oncologiche – si apprende dalla nota stampa. Il perché

accada tutto ciò non ci è noto, come credo non fosse nota al Rettore la decisione

di chiudere Geriatria, decisa dal manager senza informare chi ogni giorno

lavora con una fascia di pazienti fra le più vulnerabili o, almeno, condividere

l’ipotesi con gli organismi che avrebbero potuto aiutare a trovare una

soluzione diversa, come il Comitato ristretto, l’Università, le parti sociali.

Tutto questo non può continuare ad accadere, di certo la situazione di cui

veniamo a conoscenza arricchisce il piatto dei temi che verranno trattati nel

Consiglio comunale straordinario sulla sanità di lunedì, ma siamo disposti ad

andare anche oltre per ottenere risultati che non siano l’impoverimento e i

tagli su un presidio storicizzato e di riferimento per il territorio, bensì

finalmente il rilancio che Chieti merita e che merita la comunità di utenti a

cui va garantito anche qui la possibilità di cura e di prevenzione, in sostanza

un diritto pieno alla salute”.

