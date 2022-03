Chieti, Il sindaco su Teateservizi: “La priorità di questa Amministrazione è rilanciare la società

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

marzo 2022 – “Il futuro di Teateservizi non può essere scritto nella

convocazione di un’assemblea dei soci fissata strumentalmente l’ultimo giorno

convocazione di un'assemblea dei soci fissata strumentalmente l'ultimo giorno di carica di un amministratore unico uscente. Né nell'ordine del giorno

proposto ai soci che, di fatto, chiede la messa in liquidazione della società, senza

un minimo di condivisione, né amministrativa, né politica con chi ha in mente

soluzioni e provvedimenti diversi ed è preposto per legge a prendere decisioni

in merito.

La nostra intenzione

è scritta nero su bianco sul Documento Unico di Programmazione approvato dal

Consiglio comunale a ottobre 2021 e che va in una direzione totalmente diversa,

perché tiene conto di tutti i lavoratori e delle loro famiglie, si tratta di

una quarantina di persone fra quelli stabili e a tempo determinato, per cui ci

siamo impegnati in questi giorni – precisa il comunicato. Una cosa l’abbiamo ben chiara, con il futuro di

chi lavora per Teateservizi non si può giocare.

Così come non

si scherza nemmeno con l’esigenza che questa Amministrazione sente ed ha, sin

dal primo giorno di governo della città, di rendere i servizi e la qualità del

lavoro di una delle due partecipate comunali, finalmente efficiente e positivo

per l'Ente. Tutto ciò anche alla luce del piano di riequilibrio dei conti che

stiamo affrontando per evitare a Chieti un nuovo e rovinoso dissesto.

Questa è la

nostra posizione e la porteremo avanti – Lo faremo favorendo un avvicendamento

con tempi strettissimi dei vertici di Teateservizi, peraltro il termine per le

domande dell’avviso che abbiamo emanato per il nuovo amministratore unico scade

l'11, il giorno dopo l'assemblea. Lo faremo coinvolgendo tutti gli attori, sia

quelli istituzionali e sia le parti sociali, che ci garantiranno di arrivare a

una soluzione condivisa e trasparente che, ad oggi, vediamo come unica strada

possibile. È tale sia per il rispetto di un ruolo che il Comune deve avere, cioè

quello di far funzionare la sua macchina amministrativa, ma anche in nome e per

conto di una comunità che da noi aspetta delle risposte efficaci, vista la condizione

di difficoltà che ci siamo trovati a gestire quando ne abbiamo assunto il

governo”.

Il

Sindaco

Diego Ferrara

