Chieti, Il Torch Run di Special Olympics arriva a Chieti. L’assessore Pantalone: “Per la città è un evento significativo, la torcia incarna il valore inclusivo dello sport”

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 18 febbraio 2026 – Domani, giovedì 19 febbraio, la città di Chieti accoglierà una delle tappe più significative del Torch Run degli Special Olympics Italia, la staffetta della Torcia della Speranza che attraverserà l’Abruzzo dal 18 al 27 febbraio in vista dei XXXVII Giochi Nazionali Invernali, in programma dal 2 al 6 marzo a Ovindoli – precisa il comunicato. L’evento, organizzato da Special Olympics Italia con il sostegno della Regione Abruzzo, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti, del CONI e della Fondazione Carispaq, rappresenta una tappa importante di un percorso che porterà oltre 500 atleti a confrontarsi nelle discipline dello sci alpino, sci nordico, corsa con le racchette da neve e snowboard. La Corsa della Torcia partirà alle ore 9.30 da Piazza G.B. Vico, attraverserà Corso Marrucino e si concluderà in Piazza San Giustino con l’accensione del tripode – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Per Chieti sarà un momento di grande valore simbolico e comunitario – annuncia l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – , trasformando il cuore della città in uno spazio di partecipazione, condivisione e inclusione – si apprende dalla nota stampa. Chieti è orgogliosa di essere protagonista di questo, perché il Torch Run non è solo una manifestazione sportiva, ma un messaggio potente di rispetto, amicizia e integrazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo fortemente voluto questo passaggio, dopo aver ospitato una tappa della staffetta della torcia delle olimpiadi Milano-Cortina, un mese fa, perché Chieti potesse vivere una giornata di festa e consapevolezza, confermando il proprio impegno nella promozione dello sport come strumento di inclusione e partecipazione – Ringrazio l’Ufficio scolastico provinciale e in particolare la dottoressa Maria Roberta Borrone, referente per manifestazioni sportive per l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, motore della macchina organizzativa che sta lavorando alacremente per questo evento, affinché manifesti tutto il suo valore, perché lo sport, diventa uno strumento straordinario di crescita sociale e culturale per la sua inclusività. La tappa teatina vedrà la partecipazione di atleti, cittadini, studenti e volontari, con il coinvolgimento delle scuole del territorio e il supporto delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, delle associazioni e dei Service Club come Lions, Rotary e Panathlon. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare – conclude Pantalone – perché accompagnare la Torcia significa sostenere concretamente una cultura dello sport capace di abbattere barriere e costruire comunità più aperte e solidali”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it