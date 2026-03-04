Chieti: “Il Vate e il Desiderio”, evento culturale al Caffè Letterario “Il Duca Minimo”

Cristiano Vignali “Vate Teatino” invita giovedì 5 marzo 2026, a partire dalle 10.30, presso il Caffè Letterario “Il Duca Minimo” in Via Pescara 382 a Chieti Scalo, curiosi, appassionati e studiosi all’evento “Il Vate e il Desiderio”.

L’evento, organizzato dal Centro Studi Dannunziani e Patriottici – Nuova Legione del Carnaro, tratterà del rapporto fra Gabriele d’Annunzio e l’eros e prevede la presentazione dell’opera d’arte “Omaggio al Vate” del Maestro Antonio Di Campli di Lanciano (Ch). Si tratta di una scultura in legno che contiene una poesia erotica di d’Annunzio e una vulva scolpita nella pietra della Maiella, la montagna madre.

Durante la giornata verrà anche effettuata una consegna di generi alimentari confezionati per i più bisognosi della città, a cura del Censorino Teatino. Cristiano Vignali ha commentato: “continuano presso il Caffè Letterario Il Duca Minimo di Chieti Scalo, dove abbiamo la Esposizione Dannunziana Teatina, gli eventi culturali di puro mecenatismo da parte del nostro Centro Studi Dannunziani e Patriottici. Questo evento sul rapporto fra la sessualità e il piacere dannunziano assume particolare importanza sia perché marzo è il mese dannunziano per eccellenza, sia in quanto verrà fatta una distribuzione di cibo per i più bisognosi in collaborazione col Censorino Teatino”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 3888931953 – 3298847896.