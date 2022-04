Chieti, Il Venerdì Santo restituisce a Chieti il rito più antico d’Abruzzo

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti

16 aprile 2022 – Il giorno dopo la processione arriva il ringraziamento dell’Amministrazione

agli organizzatori, alla città e a tutte le forze dell’ordine e volontarie che

hanno lavorato alla buona riuscita del ritorno in presenza del rito più antico

e partecipato d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online.

“Un sentito ringraziamento a tutte le forze

dell’ordine, alle associazioni di protezione civile, ai volontari, ai sanitari

del 118, che, con ammirevole senso del dovere e grande competenza, hanno reso

possibile vivere in totale sicurezza uno dei momenti di più alta spiritualità e

identità qual è la processione del Venerdì Santo a Chieti – così il sindaco Diego Ferrara – Ringrazio il Prefetto e il Questore che non mi hanno

fatto mancare la loro vicinanza in questi giorni non facili di organizzazione

dell’evento – riporta testualmente l’articolo online. Un pensiero affettuoso al nostro arcivescovo, monsignor Bruno Forte,

che ha sempre parole buone e incoraggianti che ci confortano sulla strada del

perseguimento del bene comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una lode incondizionata a tutti coloro,

arciconfraternite, musici, coristi (spero di non dimenticare nessuno) che con

la loro bravura continuano, anno dopo anno, a farci sentire i “brividi sulla

pelle” al loro passaggio cantando il Miserere di Selecchy. Un grazie ai

miei concittadini che si sono comportati benissimo al passaggio della

processione: ieri a Chieti c’erano

oltre 12.000 persone, molte sono tornate alla propria processione, altre sono arrivate da fuori, ma

tutti hanno partecipato con le mascherine e con il trasporto che rende questo

appuntamento di fede unico in Abruzzo e fra i più belli e intensi d’Italia – Un saluto carico di gratitudine arrivi anche a tutti

i commercianti che hanno dovuto patire qualche disagio per motivi logistici e organizzativi,

nella speranza che il dialogo e la collaborazione con l’Amministrazione rimanga

sempre fertile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutto ha funzionato

anche perché la città ha risposto nel migliore dei modi, a tutti giunga la mia

Buona Pasqua”.

“Aspettavamo

con particolare attenzione questo ritorno – così il vicesindaco e assessore

alla Cultura Paolo De Cesare – perché vogliamo vedere crescere la processione e

farla assurgere fra i riti tutelati dall’Unesco – aggiunge testualmente l’articolo online. Com’è noto, abbiamo iniziato

il cammino per il riconoscimento, affinché la solenne Processione del Venerdì

Santo di Chieti, scandita dalle note potenti del Miserere di Selecchy, diventi

patrimonio dell’Umanità: non è un percorso facile, perché per arrivare al

traguardo c’è bisogno di un rigido iter, ma siamo fiduciosi di poter toccare

questo orizzonte, capace di dare al rito che si ripete da secoli in città e che

potrebbe addirittura essere fra i più antichi d’Italia, la sua origine,

infatti, risalirebbe all’842, il riconoscimento che merita e alla città un

grandissimo onore – si apprende dalla nota stampa. La nostra appartenenza, così fusa nella storia, nella

cultura di Chieti e anche nelle testimonianze religiose, ha un valore grande su

cui vogliamo puntare, perché tanta bellezza è un motore anche economico che non

può restare spento e perché siamo certi che possa contribuire a un patrimonio

nazionale di tradizioni, che bisogna tramandare e rafforzare”.(Si ringrazia il fotografo Mario Sabatini per gli straordinari scatti prodotti)

