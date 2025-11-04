Chieti, IL VILLAGGIO DELLA SALUTE DI KOMEN ITALIA SARÀ REALIZZATO DAL 29 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE IN PIAZZA DI SAN GIUSTINO

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 28 ottobre 2025 – Chieti accoglie la dodicesima tappa del Villaggio della Salute, un’iniziativa promossa da Komen Italia nell’ambito della campagna nazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno “La Prevenzione è il nostro capolavoro”. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta martedì 21 ottobre alle ore 11.00, mentre l’inaugurazione ufficiale del Villaggio è prevista per mercoledì 29 alle ore 11.30, con un programma ricco di eventi dedicati alla promozione della salute, della prevenzione e del benessere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel mese di ottobre – mese internazionale dedicato alla sensibilizzazione sui tumori del seno – Komen Italia sta realizzando 14 Villaggi della Salute nelle regioni del Centro e Sud Italia, con tappe anche nelle isole, con l’obiettivo di portare la prevenzione più vicino alle persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’interno del Villaggio saranno proposte numerose attività: · Cerimonie inaugurali con la partecipazione delle autorità locali e delle realtà del terzo settore; · Incontri divulgativi e scientifici dedicati alla cultura della prevenzione; · Iniziative di prevenzione primaria, come laboratori di attività fisica, alimentazione equilibrata, sport e benessere psicologico; · Azioni di prevenzione secondaria, con screening gratuiti (mammografie, ecografie mammarie, visite senologiche e ginecologiche) realizzati grazie alle 8 Unità Mobili della Carovana della Prevenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Durante la campagna, oltre 8.000 donne in condizioni di fragilità sociale avranno accesso gratuito a esami di diagnosi precoce e ad attività di promozione della salute – Il Villaggio della Salute di Chieti è reso possibile grazie alla collaborazione del Comune e della ASL 2 Abruzzo, insieme all’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, e le Associazione ISA e L’oltre Tango – recita il testo pubblicato online. Le attività del Villaggio della Salute di Chieti saranno realizzate anche grazie al supporto dell’Ambulatorio medicina integrata – Ospedale di Ortona, che proporrà laboratori di sana alimentazione, Nordic Walking, Tai Chi e altre attività gratuite aperte a tutti i partecipanti – precisa il comunicato. Saranno inoltre organizzati incontri divulgativi per le scuole sul tema della prevenzione e delle terapie integrate – recita la nota online sul portale web ufficiale. In piazza, il CONI provinciale Chieti proporrà attività sportive legate ai corretti stili di vita e alla prevenzione primaria – si legge sul sito web ufficiale. Grazie alla collaborazione con Assomela, tutti i visitatori riceveranno una mela e la brochure “Mangiare Bene”, realizzata dal Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati in Oncologia – si legge sul sito web ufficiale. Per prenotarsi agli screening gratuiti: https://komen.it/evento/villaggi-chieti-30-1novembre2025/ Grande appuntamento inoltre con la WALK FOR THE CURE, la passeggiata solidale per la promozione della salute femminile, che si svolgerà sabato 1° novembre alle ore 09.00, con partenza da Piazza San Giustino – Grazie alla partnership con il Ministero della Cultura, tutti i sostenitori della Campagna potranno accedere gratuitamente a 150 musei statali in tutta Italia e con una donazione sul sito prevenzione – komen.it riceveranno l’iconico Ribbon Rosa realizzato in una edizione limitata per il mese di ottobre – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, il Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo e il Museo Archeologico Nazionale “La Civitella” garantiranno l’ingresso gratuito ai sostenitori della Komen Italia, unendosi ai numerosi luoghi della cultura in tutta Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Oltre al Patrocinio del Ministero della Salute, la Campagna potrà contare sui prestigiosi Patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ANCI, delle Autorità di Sistema Portuale di Sardegna, di Fondazione Pubblicità Progresso, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Esercito Italiano e della Marina Militare, in collaborazione con Sport e Salute, e vedrà anche il contributo attivo di un’ampia coalizione di partner sanitari tra cui la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, l’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, il Policlinico di Bari, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, l’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, l’ARNAS Brotzu, l’ASL di Cagliari, l’Ospedale Mater Olbia, l’ASL 2 Abruzzo e altre Istituzioni Sanitarie locali – precisa la nota online. L’importanza della prevenzione dei tumori del seno I tumori del seno rimangono al primo posto per incidenza e come causa di mortalità per cancro nella popolazione femminile mondiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La prevenzione, in tutte le sue forme, rappresenta uno strumento molto efficace nell’azione di contrasto a questa malattia – Con la prevenzione primaria, basata sull’adozione di uno stile di vita sano, si potrebbe evitare l’insorgenza di circa un terzo dei 2.3 milioni di nuovi casi che ogni anno si registrano nel mondo, 56.870 dei quali in Italia – Con la prevenzione secondaria, cioè la diagnosi precoce (esecuzione ogni anno di esami mammografici ed ecografici a seconda dell’età) è possibile identificare la malattia in fase iniziale e curarla meglio, con percentuali di guarigione che possono superare il 90%. Con la prevenzione terziaria si possono aiutare le donne che hanno già avuto un tumore del seno a limitare il pericolo di sviluppare una recidiva – si legge sul sito web ufficiale. Purtroppo la prevenzione non è ancora adeguatamente utilizzata e permangono importanti disparità territoriali nella partecipazione agli screening, confermate dai recenti dati PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) 2023-2024 che documentano un netto divario tra le regioni del Centro-Nord e quelle dell’Italia meridionale ed insulare nell’usufruire di questo fondamentale strumento di protezione della salute – si apprende dalla nota stampa. Comunicazione Komen Italia, comunicazione@komen.it

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it