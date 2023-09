Chieti, Impianto messa a riserva rifiuti a Santa Filomena, Formula rinuncia

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 5 settembre 2023 – “Durante un recente incontro fra Formula e l’Amministrazione abbiamo avuto notizia che la società si preparava a comunicare alla Regione l’intenzione di rinunciare all’impianto di messa in riserva di rifiuti urbani e speciali non pericolosi di Santa Filomena – Riteniamo che tale scelta, da noi appresa per le vie brevi, sia saggia e ne diamo atto al nostro gestore dei rifiuti, con cui mai è mancato il dialogo e la comune collaborazione a beneficio della città”, così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente e transizione ecologica Chiara Zappalorto – aggiunge testualmente l’articolo online. “La decisione di rinunciare all’impianto arriva dopo la nostra delibera e a fronte di un confronto aperto e intenso con gli uffici comunali – rimarcano gli amministratori – Non la consideriamo una vittoria, bensì una scelta a vantaggio di una parte di città che vive un problema di sofferenza e vivibilità perché da venticinque anni vocata nella gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio – Gravare il quartiere con un ulteriore impianto sarebbe stato grave anche dal puti di vista della vivibilità, oltre che ambientale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il dialogo non si arresta, siamo al lavoro per trovare soluzioni migliori al fine di ridurre le ipoteche di Santa Filomena, affinché il territorio venga rivitalizzato e messo in sicurezza, in mod da poter cambiare le sorti di uno sviluppo che lì viene vissuto come un onere a carico dei cittadini – Per rendere chiaro questo intento abbiamo adottato in giunta una delibera che mette nero su bianco il nostro diniego alla richiesta e all’impianto motivando sia le ragioni tecniche che quelle più sociali – aggiunge la nota pubblicata. Lo abbiamo fatto perché è un dovere degli organi di governo di una città agire con forte attenzione a tutela del territorio e della popolazione, specie su ambiti delicati come l’ambiente”.

