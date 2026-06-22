Chieti, Impresa Cultura Confcommercio presenta “La Cultura del Benessere” per il benessere fisico e mentale

La cultura del benessere al centro dell’evento promosso da Impresa Cultura Confcommercio Chieti

Si terrà venerdì 26 giugno, alle ore 18.00, presso la Sala Cascella della Camera di Commercio di Chieti, il primo evento promosso dal nuovo coordinamento di Impresa Cultura Confcommercio Provincia di Chieti. L’iniziativa, dal titolo “La Cultura del Benessere”, nasce con l’obiettivo di offrire un momento di confronto e approfondimento sui temi del benessere fisico e mentale, attraverso un approccio multidisciplinare che valorizza la cultura della prevenzione e della consapevolezza personale.

Il presidente provinciale di Impresa Cultura Chieti, Alessandro Zulli, spiega che l’evento affronterà il tema del benessere da diversi punti di vista, promuovendo una maggiore consapevolezza fisica ed emotiva. All’incontro parteciperanno la nutrizionista Alessia Bevilacqua, la musicoterapeuta Ortensia Posa e il chinesiologo Giovanni Spina, che condivideranno la loro esperienza per riscoprire la cultura alla base del benessere attraverso l’integrazione di alimentazione, movimento e musica.

Marisa Tiberio, presidente di Confcommercio Chieti, sottolinea l’importanza di parlare di benessere come promozione di una cultura che valorizzi la prevenzione, i corretti stili di vita e l’equilibrio tra salute fisica, mentale e relazionale. L’appuntamento rappresenta il primo evento del nuovo coordinamento di Impresa Cultura Chieti e intende avviare un percorso di sensibilizzazione e dialogo sul valore della cultura come strumento di crescita personale e benessere sociale.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, si propone come momento di confronto prezioso per favorire la diffusione della conoscenza e la costruzione di una maggiore consapevolezza collettiva. Investire nella cultura del benessere significa investire nel futuro delle nuove generazioni e nella crescita di una società più sana, inclusiva e attenta ai bisogni delle persone.