Chieti, IMU e TARI ecco come comunicare posizioni e situazioni particolari. Sportello Tari aperto anche mercoledì

Con la presente si co,munica che ogni tipo di comunicazione all'Ente rispetto al pagamento e alle posizioni su IMU e TARI va indirizzata alle seguenti mail:TARI: gestione – recita la nota online sul portale web ufficiale. tari2024@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.itIMU : gestione – recita la nota online sul portale web ufficiale. imu2024@comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.itI cittadini che necessitano di informazioni possono chiamare il numero ‭0862/1960630‬ per IMU e TARI 2023 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13. Il numero vale anche per avere risposte sia per la Tari 2024 ma anche per la Tari 2023 e IMU 2023 e 2024.MODULI E RICHIESTE TARI 20241) Richiesta di attivazione del servizio Utenza Domestica: per il modulo clicca qui2) Richiesta di attivazione del servizio Utenza NON Domestica: per il modulo clicca qui3) Richiesta di Variazione Cessazione Servizio Utenza Domestica: per il modulo clicca qui4) Richiesta di Variazione Cessazione Servizio Utenza NON Domestica: per il modulo clicca qui5) Richiesta Informazioni: per il modulo clicca qui6) Richiesta Rettifica Importi Addebitati: per il modulo clicca quiLO SPORTELLO TARIÈ operativo due giorni a settimana dalle 9 alle 13 lo sportello dedicato alle utenze Tari 2024, un front office attivato a fronte della presa in carico del servizio da parte del Comune, con l'ausilio della società Mercurio supporto riscossioni – precisa il comunicato. Si potenziano così le possibilità di interagire con il Comune per avere informazioni o presentare istanze di rettifica degli importi del tributo – riporta testualmente l'articolo online. È possibile farlo:direttamente allo sportello Gestione TARI 2024 ubicato in Corso Marrucino 81 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13;telefonando al numero 0862/1960630 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13;inviando istanze alla mail gestione – tari2024@comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.it o alla PEC protocollo@pec.comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.it.Si ricorda, inoltre che l'Amministrazione comunale ha stabilito per l'anno 2024, tre rate aventi scadenza:25 agosto 202440%15 ottobre 202430%7 dicembre 202430%E che gli importi sono pagabili tramite F24 e gratuitamente anche nella modalità on line accedendo al link https://chieti.cassettotributario – recita il testo pubblicato online. it. Sono, altresì, disponibili sul sito istituzionale del Comune di Chieti tramite shortlink https://rb.gy/s8hghv , i modelli di dichiarazione per l'attivazione, variazione e cessazione ai fini della Tassa rifiuti – aggiunge la nota pubblicata. Il servizio è gestito da Mercurio Supporto Riscossioni Srl.ULTERIORE SPORTELLO TRIBUTI Da lunedì 10 febbraio è diventato operativo nella sede dell'ICA Tributi Spa in via Quarantotti n. 28 uno sportello tributi Da lunedì 10 febbraio è diventato operativo nella sede dell'ICA Tributi Spa in via Quarantotti n. 28 unodedicato a problematiche inerenti IMU e TARI e gli altri canoni fino all'anno 2022.Il servizio, nato per venire incontro alle istanze dei cittadini, seguirà i seguenti orari di apertura:Lunedì, mercoledì e venerdì sarà aperto dalle ore 09:00 alle ore 12:00Martedì e giovedì anche di pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 17:00.Al fine di rendere la consultazione efficace ed efficiente sarà gestito un flusso di 20 persone al giorno – Per informazioni e istanze la referente è la dott.ssa Federica Di Muzio, contattabile via mail all'indirizzo dimuzio – f@icatributi.itAllegato in calce e fruibile al seguente link, il Regomalento per la disciplina della tassa dei rifiuti modificato dalla delibera di Consiglio comunale n. 397 del 1° luglio 2024: Clicca qui e leggi l'atto

