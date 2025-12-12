Chieti, IMU e TARI informazioni, scadenze e modulistica

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Con la presente si comunica che ogni tipo di comunicazione all’Ente rispetto al pagamento e alle posizioni su IMU e TARI va indirizzata alle seguenti mail: TARI: gestione – si apprende dalla nota stampa. tari@comune – chieti.it IMU: gestione – si apprende dalla nota stampa. imu2024@comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.it I cittadini che necessitano di informazioni possono chiamare il numero 0862/1960630 per IMU e TARI 2023 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13. Il numero vale anche per avere risposte sia per la Tari 2024 ma anche per la Tari 2023 e IMU 2023 e 2024. LO SPORTELLO TARI È operativo due giorni a settimana dalle 9 alle 13 lo sportello dedicato alle utenze Tari 2024, un front office attivato a fronte della presa in carico del servizio da parte del Comune, con l’ausilio della società Mercurio Supporto Riscossioni – Si potenziano così le possibilità di interagire con il Comune per avere informazioni o presentare istanze di rettifica degli importi del tributo – riporta testualmente l’articolo online. È possibile farlo: direttamente allo sportello Gestione TARI ubicato in Corso Marrucino 81 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13; telefonando al numero 0862/1960630 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13; inviando istanze alla mail gestione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. tari@comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.it o alla PEC protocollo@pec.comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.it Calendario scadenze TARI Annualità 2025 (delibera C.C. n. 513 del 25/06/2025) • 1ª rata: 31 luglio 2025 (40% del totale) • 2ª rata: 30 settembre 2025 (30% del totale) • 3ª rata: 5 dicembre 2025 (30% del totale) • Unica soluzione: 30 settembre 2025 Annualità 2024 (delibera C.C. n. 397 del 01/07/2024) • 1ª rata: 25 agosto 2024 (40% del totale) • 2ª rata: 15 ottobre 2024 (30% del totale) • 3ª rata: 7 dicembre 2024 (30% del totale) • Unica soluzione: 15 ottobre 2024 Gli importi sono pagabili tramite F24 e gratuitamente anche nella modalità on line accedendo al link https://chieti.cassettotributario – recita il testo pubblicato online. it . Sono, altresì, disponibili sul sito istituzionale del Comune di Chieti i modelli di dichiarazione per l’attivazione, variazione e cessazione ai fini della Tassa rifiuti [Inserire il link ai documenti: 1 RAS UD Richiesta di attivazione del servizio Utenza Domestica_COMPILABILE.PDF 2 RAS UND Richiesta di attivazione del servizio Utenza NON Domestica_COMPILABILE.PDF 4 RVC UD Richiesta di Variazione Cessazione Servizio Utenza Domestica_COMPILABILE.PDF 5 RVC UND Richiesta di Variazione Cessazione Servizio Utenza NON Domestica_COMPILABILE.PDF 8 MRI Modulo Richiesta Informazioni_COMPILABILE.PDF 9 RRI Modulo Richiesta Rettifica Importi Addebitati_COMPILABILE.PDF] Il servizio è gestito da Mercurio Supporto Riscossioni Srl. ULTERIORE SPORTELLO TRIBUTI Da lunedì 10 febbraio è diventato operativo nella sede dell’ICA Tributi Spa in via Quarantotti n. 28 uno sportello tributi Da lunedì 10 febbraio è diventato operativo nella sede dell’ICA Tributi Spa in via Quarantotti n. 28 uno dedicato a problematiche inerenti IMU e TARI e gli altri canoni fino all’anno 2022. Il servizio, nato per venire incontro alle istanze dei cittadini, seguirà i seguenti orari di apertura: • Lunedì, mercoledì e venerdì sarà aperto dalle ore 09:00 alle ore 12:00 • Martedì e giovedì anche di pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Al fine di rendere la consultazione efficace ed efficiente sarà gestito un flusso di 20 persone al giorno – Per informazioni e istanze la referente è la dott.ssa Federica Di Muzio, contattabile via mail all’indirizzo dimuzio – recita il testo pubblicato online. f@icatributi.it

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it