Chieti, In arrivo 5 milioni di euro per dissesto idrogeologico e potenziamento dell’illuminazione pubblica po

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 23 luglio 2022 – Cinque milioni di finanziamenti in arrivo dal ministro dell’Interno e dal Ministero economia e finanze – recita la nota online sul portale web ufficiale.

“Così si allarga la possibilità di intervenire sulle aree a rischio idrogeologico che avevamo già previsto con il piano triennale delle opere pubbliche – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Rispoli – i cinque milioni andranno a potenziare gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza di via Arenazze, il ponte di Madonna delle Piane, via Modesto della Porta, la Colonnetta, il consolidamento del tratto viario di Colle Rotondo, di strada Belvedere e strada Mucci e altre vie dislocate su tutto il territorio cittadino che aspettano da anni una manutenzione – Come pure Fosso Paradiso, San Donato, il sottopasso di via Vomano, via Belvedere, via dei Vigneti, la Fondovalle, strada Santa Maria Calvona e via Carlo Madonna, su cui potremo investire parte dei fondi – Inoltre provvederemo all’adeguamento dell’illuminazione ancora di nostra competenza, essendo in essere con il nuovo gestore degli impianti già la sostituzione dell’illuminazione a led su tutta la città, a cui si sta procedendo – Contiamo di passare all’operatività al più presto, i tempi della disponibilità dei finanziamenti saranno dettati dalla situazione governativa in itinere, ma ci faremo trovare pronti vista l’importanza della progettazione da noi messa in campo – Un ringraziamento, a tal proposito va alla struttura comunale, il cui lavoro ci ha consentito di poter rispondere ai vari bandi per il reperimento delle risorse, nostra priorità sin dal primo giorno di governo – aggiunge testualmente l’articolo online. Per la città è una gran bella notizia, perché in questo modo potremo dare attenzione a una delle problematiche più sentite e importanti, quella della sicurezza del territorio, su cui stiamo lavorando alacremente “.

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it