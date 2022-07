Chieti, In arrivo nuovi servizi per le famiglie di Chieti

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 23 luglio 2022 – Partirà a settembre in via sperimentale lo spazio giochi per bambini e genitori nell’ex asilo di viale Amendola, voluto dall’Amministrazione Comunale di concerto con Chieti Solidale – Concepito quale spazio idoneo e funzionale per affiancare i servizi della prima infanzia, sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13, fino a giugno 2023. Da questo lunedì 25 luglio saranno aperte le iscrizioni alla nuova struttura che si chiamerà “Bambini al centro” e offrirà servizi educativi per la prima infanzia a piccoli di età compresa tra i 18 e i 36 mesi – Le iscrizioni saranno possibili presso il Segretariato Sociale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il martedì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

“Si tratta di uno spazio aperto alle famiglie che vivono nella parte alta della città – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Mara Maretti – uno spazio di aggregazione che vede come protagonisti i bambini e i loro genitori, attraverso la promozione di attività ludico-ricreative anche in collaborazione con le associazioni del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Un luogo di socializzazione, con un piano educativo di qualità, che stiamo organizzando, finalizzato a ospitare bambini dai 18 ai 36 mesi durante la mattina e attività ludiche di vario tipo nel pomeriggio per le diverse fasce d’età”.

“Bambini al centro nasce per dare un supporto alle diverse esigenze delle famiglie, spesso in difficoltà, nell’organizzazione e nella gestione della vita familiare – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Istruzione Teresa Giammarino – L’intenzione è quella di dare subito una risposta educativa per la prima infanzia nella parte alta della città, che questa Amministrazione si è impegnata a fornire con l’apertura e riapertura degli asili nido chiusi nel 2018. È il primo tassello di un percorso che si sta rivelando fruttuoso e che ci avvicina alle esigenze delle famiglie, alle quali risponderemo presto anche con l’apertura dell’asilo nido di via Buracchio, per cui stiamo procedendo all’affidamento in concessione proprio una questi giorni”.I bambini, in numero non superiore a 18, saranno seguiti da due educatori e un assistente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Potranno essere scelte diverse modalità di iscrizione, sia in termini di giorni che di ore – Il nuovo servizio rappresenterà per i piccoli una grande opportunità di socializzazione e apprendimento a cura del personale qualificato che opererà in un contesto educativo realizzato a misura di bambino, garantendo la centralità dei minori e risposte qualitative ai loro bisogni formativi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 0871-341566. Info su: https://www.facebook.com/assessoratoinnovazionesociale e sito ufficiale del Comune di Chieti.

Si allega locandina, modulo d’iscrizione e regolamento – recita il testo pubblicato online.

