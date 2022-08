Chieti, In città sbarca Cose Urbane, dal 25 due giorni di arte musica e cortometraggi nel giardino di Villa Frigerj

- Advertisement -

Chieti, 24 agosto 2022 – Dopo il Festival delle Cose Belle il collettivo culturale AWARE torna a Chieti con un’iniziativa culturale ad hoc, “Cose Urbane”, evento che si terrà nelle serate di giovedì 25 e venerdì 26 agosto a cura del collettivo culturale Aware, supportato dalla casa di produzioni pescarese One Shot Production e dall’etichetta discografica Old Tower Records e con il patrocinio del Comune di Chieti. Si tratta di una due giorni di arte, musica e cortometraggi nel meraviglioso contesto del Giardino di Villa Frigerj a Chieti, nel cuore della Villa Comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento intitolato “Cose Urbane” si inserisce nella cornice dell’estate teatina e mira a promuovere l’arte emergente abruzzese in uno spazio storico di valore, così sugellando un connubio necessario tra arte, giovani e città. “Più è ricca l’offerta, più la città si arricchisce di proposte ed eventi – così il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare – Ben vengano iniziative come questa a movimentare la vita culturale della città e a fare da riferimento anche per tutto il territorio”. “Finalmente siamo riusciti a recuperare con l’apporto organizzativo del collettivo Aware uno dei luoghi più belli di Chieti che deve essere valorizzato anche attraverso il coinvolgimento di realtà cittadine giovani – spiega il consigliere comunale Edoardo Raimondi – Questa iniziativa dà voce e sfogo a una speciale creatività, vogliamo considerare Cose Urbane un nuovo inizio cittadino per la fantastica energia di questo collettivo, che è nostra intenzione coinvolgere insieme a tante fantastiche forze giovani della città, che in questi due anni siamo riusciti a far tornare ad esprimere nel proprio territorio”. “All’inizio eravamo spaventati” ammette Guglielmo Rapino, 30 anni, tra i fondatori del collettivo AWARE – Bellezza Resistente e tra i promotori del festival, “dopo le prime due edizioni nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo abbiamo scelto di spostare l’epicentro dell’evento a due passi dal Lago Trasimeno, puntando su una location che incarnasse fino in fondo i valori di ecologia e sostenibilità su cui si basa l’evento – riporta testualmente l’articolo online. Avevamo paura che questo cambiamento non sarebbe stato accolto con favore dalla nostra tribù delle cose belle – si apprende dalla nota stampa. Siamo stati invece inondati da una ventata di bellezza – Persone provenienti da mezza Europa hanno animato per quattro giorni il Centro Panta Rei dando vita a una comunità in movimento – Lo spazio Panta Rei ha arricchito in maniera splendida l’intreccio di attività e incontri – Tutto questo è avvenuto in maniera totalmente indipendente: senza fondi pubblici, senza grandi sponsor. Questo Festival delle Cose Belle è stato l’ennesima prova che un’alternativa sociale dal basso è possibile ed è incredibilmente necessaria”. Il Festival delle Cose Belle del collettivo culturale abruzzese AWARE – Bellezza Resistente è stato un’immersione di arte e socialità creativa tra le colline di Passignano sul Trasimeno (PG) al Centro Panta Rei dal 12 al 15 agosto – Sulla scia della bellezza sprigionata in questo contesto, il collettivo propone insieme al Comune di Chieti e alle organizzazioni One Shot Production e Old Tower Records “Cose Urbane”, due giorni di cortometraggi e musica dal vivo 100% made in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. La terza edizione del Festival delle Cose Belle – Ferragosto Resistente del collettivo AWARE – Bellezza Resistente, nonché la prima nella cornice del centro di educazione ambientale Panta Rei di Passignano sul Trasimeno (PG), è stata un’immersione di arte e socialità creativa – viene evidenziato sul sito web. Più di seicento persone provenienti da tutta Italia e diversi paesi d’Europa hanno preso parte al calendario fitto di laboratori, concerti, mostre e talk che dal 12 al 15 agosto ha animato le colline umbre – PROGRAMMA:Giovedì 25 agostoProiezione dei cortometraggi della casa di produzione abruzzese One Shot Production. A seguito di ogni proiezione ci sarà un momento di confronto dal vivo con lo sceneggiatore e produttore Andrea Trono – riporta testualmente l’articolo online. H21:30IrreversibileRegia di Matteo De LiberatoScritto da Andrea Trono e Matteo De LiberatoH22:15I giorni delle aranceRegia di Matteo De Liberato Scritto da Andrea Trono e Mariano Di NardoH23Pole poleRegia di Andrea GatopulosScritto da Andrea GatopulosProdotto da Il Varco Cinema e coprodotto da Andrea TronoVenerdì 26 agostoMusica dal vivo in set acustico di giovani artisti abruzzesi.H21 Dian (Loop_SoloViolin)H22Jimi Haze(chitarra, basso, voce e violino)H23:15Dan Van Nard(Dj set)Contatti:Guglielmo Rapino +39 3351696770 Email: info@beingaware – recita la nota online sul portale web ufficiale. itInfo: https://www.beingaware – it/ Instagram: https://www.instagram.com/aware_bellezzaresistente/ Facebook: Instagram: https://www.facebook.com/AwareBellezzaResistente YouTube: https://youtu.be/95thXvAnuVE

