Chieti, In vista dei lavori su Piazza Garibaldi, il mercato del martedì si sposterà temporaneamente alla Villa

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 15 maggio 2024 – I lavori di riqualificazione di Piazza Garibaldi comporteranno il temporaneo spostamento del mercato del martedì alla Villa Comunale, disposto con ordinanza sindacale e del settore competente e operativa già dal prossimo martedì. “Liberare la piazza per fare spazio ai lavori è un’esigenza essenziale dell’Ente, che ha comunque l’interesse a mantenere le funzioni del luogo anche durante gli interventi, e il mercato è una di queste – così l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – . Per questo, a fronte di una riunione tenutasi con la struttura tecnica, il settore commercio e la Polizia Locale, si è convenuto, come necessario e urgente, lo spostamento del mercato del martedì di Piazza Garibaldi – precisa il comunicato. Si tratta di un appuntamento storicizzato per la città, importante per la comunità, per questo abbiamo condiviso con la Comandante della Polizia Locale Donatella Di Giovanni e con gli operatori del mercato del martedì, di spostarlo nell’area alternativa della Villa Comunale, nelle more della definitiva collocazione in una nuova ubicazione quando la piazza sarà completata e comunque pronti a vagliare anche altre possibilità di allocazione da condividere con la categoria – viene evidenziato sul sito web. Nel frattempo, ai nuovi posteggi individuati all’interno della Villa Comunale, gli ambulanti accederanno alle stesse condizioni e prescrizioni di svolgimento del mercato del venerdì”. “Quella di piazza Garibaldi è una delle riqualificazioni più importanti di questa Amministrazione – illustra l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – avevamo la necessità di rifunzionalizzare una zona storicamente nevralgica della città e farlo con bellezza e servizi – aggiunge la nota pubblicata. Ci riusciremo con un progetto che libera la piazza dalle auto, realizzando un parcheggio multipiano interrato da 200 posti auto e in superficie un parco urbano – recita il testo pubblicato online. Al fine di stringere i tempi degli interventi, in modo che la ditta alla consegna dei lavori, che avverrà a breve, si trovi un cantiere pronto e libero da procedure e adempimenti, abbiamo messo in campo tutte le attività possibili e preventive, con l’intenzione di rispettare i tempi imposti dal PNRR che sono stringenti e utilizzarli al meglio nella realizzazione di una delle riqualificazioni capaci di dare nuova vitalità al centro di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Per i parcheggi l’Amministrazione propone ad abbonati e utenti l’utilizzazione del parcheggio di via Papa Giovanni, che è poco distante dalla piazza o le aree di sosta intorno e nelle vie limitrofe”.

