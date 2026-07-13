Chieti, inaugurato al Parco di via Amiterno il primo pannello di Comunicazione Aumentativa Alternativa. L’Amministrazione e l’associazione: “Un nuovo passo verso una città sempre più inclusiva

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 13 luglio 2026 – È stato inaugurato questa mattina, nel parco pubblico di via Amiterno, il primo pannello di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) installato in un’area giochi cittadina – Si tratta della prima esperienza di questo tipo a Chieti, un intervento pensato per consentire ai bambini con difficoltà comunicative, in particolare ai piccoli non verbali o con deficit del linguaggio, di esprimere bisogni, emozioni e desideri durante il gioco, favorendo autonomia, partecipazione e inclusione – L’iniziativa nasce dalla proposta dell’Associazione Il Cromosoma della Felicità, accolta e sostenuta dal Comune di Chieti, con la fondamentale collaborazione di Formula Ambiente, che ha curato la realizzazione del pannello, e con il coinvolgimento di Chieti Solidale – si apprende dalla nota stampa. L’installazione rappresenta il primo tassello di un progetto più ampio che porterà all’inserimento di 12 pannelli tra i parchi di Chieti e Chieti Scalo, con l’obiettivo di rendere gli spazi pubblici sempre più accessibili e accoglienti per tutti – aggiunge la nota pubblicata. “Abbiamo accolto con grande favore questa proposta dell’Associazione Il Cromosoma della Felicità perché rappresenta perfettamente il percorso di inclusione che questa amministrazione sta portando avanti con convinzione – così gli assessori al Sociale, alle Pari opportunità e al Verde Pubblico, Rita Di Falco, Chiara Zappalorto e Fabio Stella – . L’inclusione è fatta di tanti piccoli passi concreti e questo è uno di quelli che, pur nella sua semplicità, può fare una grande differenza nella vita quotidiana di tanti bambini e delle loro famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un pannello come questo aiuta i piccoli con difficoltà comunicative a vivere il proprio tempo libero con maggiore autonomia e serenità, sentendosi parte integrante della comunità. Questo intervento risponde anche all’indirizzo tracciato dal sindaco sul potenziamento delle politiche sociali e dimostra quanto sia importante il lavoro sinergico tra assessorati, associazioni, partecipate e imprese del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Continueremo su questa strada, sostenendo tutte le iniziative che contribuiscono ad abbattere le barriere e a costruire una Chieti sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti”. “Oggi installiamo il primo pannello di Comunicazione Aumentativa Alternativa in un parco giochi della città – così la presidente dell’Associazione Il Cromosoma della Felicità, Alessia Stipani – . È uno strumento che permette ai bambini non verbali di comunicare i propri bisogni, le proprie emozioni e ciò che desiderano fare, offrendo loro maggiore autonomia e facendoli sentire parte della vita del parco senza esclusioni o difficoltà. Per noi questo progetto ha un duplice valore: da una parte offre un aiuto concreto ai bambini con deficit comunicativi, dall’altra permette anche ai coetanei senza disabilità di conoscere un diverso modo di comunicare – Più cresce la conoscenza, più si abbattono le barriere dell’esclusione e si costruisce una vera cultura dell’inclusione – Questo è solo il primo di dodici pannelli che saranno installati tra Chieti e Chieti Scalo – Vogliamo contribuire a rendere il territorio sempre più inclusivo e siamo a disposizione di altre amministrazioni e associazioni che desiderino intraprendere lo stesso percorso – recita il testo pubblicato online. In altre realtà italiane, soprattutto nel Nord del Paese, questi strumenti sono già una realtà consolidata; ci auguriamo che anche il nostro territorio possa diventare un punto di riferimento regionale per l’inclusione e l’accessibilità”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it