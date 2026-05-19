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Chieti, INCA CGIL: nuova procedura per anziani non autosufficienti over 70. Domanda obbligatoria per riconoscimento disabilità

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Dal 1° giugno 2026 le persone anziane non autosufficienti con più di 70 anni dovranno affrontare un cambiamento significativo nel percorso per il riconoscimento della disabilità. La Legge 50 del 20 aprile 2026 prevede che queste persone escano dal sistema sperimentale di valutazione e tornino alla procedura ordinaria.

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa del Patronato INCA CGIL di Chieti, per accedere all’indennità di accompagnamento, ai permessi per i familiari e ad altre agevolazioni previste dalla legge, è fondamentale presentare una domanda formale. È importante sottolineare che il certificato medico da solo non è sufficiente per ottenere tali benefici e che senza la presentazione della domanda, nessun beneficio potrà essere erogato.

Il Patronato INCA CGIL di Chieti si è reso disponibile per assistere anziani e familiari in ogni fase del procedimento, dalla certificazione medica alla presentazione della domanda. Giuseppe Visco, Direttore dell’INCA CGIL di Chieti, ha dichiarato: “I nostri sportelli su tutto il territorio provinciale sono operativi e pronti a ricevere chiunque abbia più di 70 anni ed i loro familiari, non lasciamo che un adempimento formale diventi un ostacolo all’accesso ai diritti”.

La Legge 50 del 20 aprile 2026 ha dunque introdotto un cambiamento significativo nel percorso di valutazione della disabilità per le persone anziane non autosufficienti con più di 70 anni, richiedendo loro di presentare una domanda formale per poter accedere agli aiuti previsti dalla legge. Il Patronato INCA CGIL di Chieti si è reso disponibile ad assistere i cittadini in questo processo, con l’obiettivo di garantire che nessuno venga lasciato indietro nella richiesta di riconoscimento della disabilità e degli aiuti ad essa collegati.

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