Chieti, Incontro Chieti Calcio. Il sindaco: “Insieme vogliamo costruire il futuro della nostra squadra con le forze economiche della città e del territorio”

Chieti 13 giugno 2022 – Nella mattinata di

oggi si è svolto l’annunciato incontro fra l’Amministrazione comunale e l’imprenditoria

locale, volto alla condivisione di un percorso finalizzato a sostenere il

Chieti Calcio e il prosieguo della squadra nel campionato attraverso una nuova

compagine societaria – si legge sul sito web ufficiale. La riunione, svoltasi nel Foyer del Teatro Marrucino e

presieduta dal sindaco Diego Ferrara, dal prefetto S.E. Armando Forgione, dal

vicesindaco Paolo De Cesare e dall’assessore allo Sport Manuel Pantalone, ha

visto la presenza di diversi rappresentanti delle forze economiche della città,

c’erano: Cinzia Turli Iannamico per la Lazzaroni; l’oculista Cristian Pollio e

il dottor Lello Di Vito; Pietro Mauro, direttore di Megalò; Giulio Trevisan e l’avvocato

Marco Mattioli, ex direttore delle relazioni esterne del Chievo Verona all’epoca

della scalata in serie A, il quale ha illustrato un’ipotesi progettuale di sviluppo

aziendale per la prossima stagione sportiva – si apprende dal portale web ufficiale. Si è trattato di un primo incontro

a porte aperte, al fine di aprire un confronto concreto sul futuro della

squadra, a cui era presente anche una vasta rappresentanza della tifoseria neroverde – recita la nota online sul portale web ufficiale.

“È nostra piena intenzione costruire un

percorso concreto e positivo a stretto giro, perché il Chieti possa iscriversi

e l’avventura della nostra squadra nel campionato nazionale possa continuare

nel migliore dei modi – ha esordito il sindaco Diego Ferrara – Ringrazio il Prefetto che con la sua presenza

certifica un interesse serio per la situazione e per il suo evolversi e gli

imprenditori, i professionisti, le forze economiche della città e del

territorio che hanno risposto al nostro appello, per cercare di costruire una

possibilità perché la squadra vada avanti e cresca – Dobbiamo farlo insieme,

restando uniti anche con la città, che dovrà essere la nuova forza che serve al

Chieti per continuare – si apprende dalla nota stampa. Ringrazio anche le tifoserie che hanno voluto partecipare

e che terremo sempre informate sull’evolversi della situazione, alla quale

guardiamo con occhi positivi e fiduciosi – precisa il comunicato. Nei prossimi giorni porteremo avanti

incontri operativi per arrivare a una nuova compagine che possa prendere il

testimone dall’attuale gestione e diventare interprete di una nuova stagione,

consolidando i risultati conseguiti e motivando la squadra e la città. Ringrazio

il patron Trevisan che non ha chiuso le porte a un nuovo corso, riconoscendo la

gravità e l’importanza della situazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Comune seguirà direttamente questo

momento di transizione, assicurando il sostegno e il ruolo che compete a una

istituzione che vuole veder andare avanti i suoi colori e la storia della sua

squadra”.

“Siamo sinceramente impegnati a trovare una

soluzione – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone e il vicesindaco e assessore alle Attività

produttive Paolo De Cesare

– Un impegno istituzionale, ma anche da cittadini, al fine di riportare i

colori neroverdi di nuovo interpreti del campionato e di un nuovo capitolo – recita il testo pubblicato online. Lo

scriveremo insieme alle forze economiche del territorio che hanno subito dato

una prima disponibilità a costruire un’ipotesi da fare crescere – Ringraziamo l’avvocato

Marco Mattioli

per la sua professionalità, che ha messo a servizio della squadra di calcio e

del Comune l’esperienza avuta nell’avventura del Chievo, di cui è stato

direttore delle relazioni esterne nel periodo di ascesa e di massima fortuna

della squadra – Quanto esposto, ha posto un orizzonte concreto e subito

realizzabile alle forze economiche, capace anche di motivare ulteriori ingressi

in una eventuale cordata, che bisogna costruire a ritmo serrato, al fine di poter

iscrivere la squadra al campionato e assicurare continuità sportiva, ma anche

amministrativa nell’anno del centenario – Grazie a quanti si stanno facendo

motore di un nuovo inizio, fra questi il consigliere Valerio Giannini, un ponte

importante con la comunità sportiva”.

“Non lascerò il Chieti nelle mani di chi non

sarà in grado di portarlo avanti – così il patron Giulio Trevisan – Chieti è una società sana e se arriva un

soggetto solido a raccogliere il testimone, potrà di certo partire da una

solida base per arrivare in C e crescere ancora – si apprende dal portale web ufficiale. Abbiamo anche molte cose

positive in itinere, con il Comune ci siamo mossi per avere il finanziamento

per la riqualificazione del campo Sant’Anna e la convenzione che per 13 anni consentirà

gli allenamenti; abbiamo una squadra con un gruppo di giovani nati fra il 2003/04

che potranno essere utilizzati al meglio e aiutati a esprimere tutto il loro

potenziale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La contestazione ha il suo peso, ma la crisi del Chieti è una crisi

di obiettivo: le aspettative della comunità sono alte, noi ora non siamo in

grado di garantirle ed è giusto passare la mano, lo facciamo con la massima

serenità, consapevoli di aver fatto il possibile – Abbiamo fatto sacrifici,

abbiamo gioito e sofferto insieme e c’è grande consapevolezza anche dei tempi

in cui fare un passo indietro, sempre con correttezza e rispetto delle regole”.

“L’obiettivo è realizzare un progetto di

sviluppo aziendale focalizzato su una strategia chiara – così l’avvocato Marco Mattioli – funzionale al radicamento territoriale, all’espansione

del bacino d’utenza e all’incremento delle fonti di ricavo, intervenendo su tre

assi principali: il settore giovanile, l’area comunicazione e media, il brand e

la commercializzazione dei servizi – Il settore giovanile può diventare il cuore

pulsante di una nuova avventura – Fondamentale è creare una vera e propria Chieti

Academy, capace di motivare gli atleti e fidelizzare le tifoserie più giovani,

anche con la creazione di una categoria juniores. Così come è indispensabile mettere

in piedi una strategia comunicativa ampia, moderna, strettamente interattiva

con il territorio e capace di dare visibilità alla squadra, alla città e alla

compagine societaria – si legge sul sito web ufficiale. Una società che è comunque un’azienda, che deve agire come

tale e promuovere un brand che funzioni sul territorio e anche all’estero e lo

renda attrattivo e strategico, facendolo diventare un messaggio anche sociale, oltre

che societario – aggiunge testualmente l’articolo online. Serve un format per legare la squadra alla città, alle

istituzioni, alle forze vive del territorio, capace di accrescere il prestigio

del brand e renderlo attrattivo per atleti e anche per potenziali investitori

locali ed esteri – aggiunge la nota pubblicata. È possibile iniziare subito, con attività già per luglio,

facendo rete, organizzando attività produttive come Summer camp, scuole calcio

ed eventi di fidelizzazione, calendarizzare attività anche per l’inverno 2022,

per generare un indotto e portare avanti la squadra e la città, insieme”.

