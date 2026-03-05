- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 5, 2026
Politica

Chieti, incontro sul Referendum giustizia: Bagnai e Matone spiegano le ragioni del Sì

“Referendum giustizia, sabato 7 incontro a Chieti con gli onorevoli Bagnai e Matone sulle ragioni del Sì

Sabato 7 marzo alle ore 16, a Chieti, presso la Sala consiliare della Provincia (corso Marrucino 97), si terrà un incontro promosso dal Dipartimento Giustizia della Lega Abruzzo, coordinato da Anna Lisa Bucci, per approfondire i temi del Referendum sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo, e spiegare le ragioni del Sì.

Interverranno Alberto Bagnai, presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti previdenziali; Simonetta Matone, deputato Lega e magistrato; l’avvocato Italo Colaneri, presidente della Camera penale di Chieti; Antonio Lattanzi, vittima di errore giudiziario. Porteranno i saluti Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo; Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale Lega; Emanuele Imprudente, vicepresidente della giunta regionale; Carla Mannetti, consigliere regionale Lega; Maurizio Bucci, segretario provinciale Lega Chieti. Parteciperà anche il gruppo consiliare della Lega al Comune di Chieti, con il saluto del Capogruppo Mario Colantonio. Modera l’incontro Anna Lisa Bucci.

L’incontro si propone di analizzare e approfondire le tematiche legate al Referendum sulla giustizia, offrendo spiegazioni sulle ragioni che motivano il voto a favore. Saranno presenti diversi esperti e figure di rilievo nel campo della giustizia e della politica, pronti a fornire informazioni e chiarimenti ai partecipanti.

Si tratta di un’occasione importante per dibattere e confrontarsi su un tema di fondamentale importanza per la società, che coinvolge direttamente la vita di molti cittadini. L’incontro si preannuncia interessante e ricco di spunti, con interventi qualificati che contribuiranno a arricchire il dibattito e a informare adeguatamente il pubblico presente.

L’appuntamento è dunque fissato per sabato 7 marzo, alle ore 16, a Chieti, presso la Sala consiliare della Provincia. Un’opportunità da non perdere per coloro che desiderano comprendere meglio le implicazioni del Referendum sulla giustizia e le motivazioni per votare a favore del Sì.”

