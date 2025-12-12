- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Dicembre 12, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàChieti, incontro sull’importanza di parlare di mafia con l’on. Chiara Colosimo
Attualità

Chieti, incontro sull’importanza di parlare di mafia con l’on. Chiara Colosimo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 11:00, si terrà un importante incontro dal titolo “Parlate di mafia”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. L’evento avrà luogo presso l’Auditorium del Rettorato nel Campus di Chieti e vedrà la partecipazione dell’onorevole Chiara Colosimo, Presidente della Commissione parlamentare bicamerale antimafia.

L’incontro, introdotto e moderato dal professor Antonello Canzano Giansante, docente di Sociologia politica e Sicurezza internazionale, mira a promuovere una riflessione sulle questioni legate alla mafia e alla legalità. “L’iniziativa ha il triplice obiettivo di favorire un momento di socializzazione sulla cultura della legalità, di creare un canale di comunicazione tra la massima istanza parlamentare antimafia e gli studenti e di riflettere sull’attuale stato della lotta alle mafie, in particolare nel nostro territorio regionale”, spiega il professor Canzano Giansante.

L’evento si inserisce in un percorso di studi che prevede una trattazione del fenomeno mafioso da una prospettiva evolutiva e comparativa. Inoltre, l’onorevole Colosimo porterà avanti il dibattito su temi rilevanti, tra cui la ricostruzione della verità sulla strage di via D’Amelio, un caso ancora oggi avvolto nel mistero.

Con questo incontro, l’Università di Chieti punta a sensibilizzare gli studenti e a fornire strumenti per affrontare la cultura della legalità, promuovendo un’interazione proficua tra il mondo accademico e le istituzioni.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it