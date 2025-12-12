Chieti, incontro sull’importanza di parlare di mafia con l’on. Chiara Colosimo

Lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 11:00, si terrà un importante incontro dal titolo “Parlate di mafia”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. L’evento avrà luogo presso l’Auditorium del Rettorato nel Campus di Chieti e vedrà la partecipazione dell’onorevole Chiara Colosimo, Presidente della Commissione parlamentare bicamerale antimafia.

L’incontro, introdotto e moderato dal professor Antonello Canzano Giansante, docente di Sociologia politica e Sicurezza internazionale, mira a promuovere una riflessione sulle questioni legate alla mafia e alla legalità. “L’iniziativa ha il triplice obiettivo di favorire un momento di socializzazione sulla cultura della legalità, di creare un canale di comunicazione tra la massima istanza parlamentare antimafia e gli studenti e di riflettere sull’attuale stato della lotta alle mafie, in particolare nel nostro territorio regionale”, spiega il professor Canzano Giansante.

L’evento si inserisce in un percorso di studi che prevede una trattazione del fenomeno mafioso da una prospettiva evolutiva e comparativa. Inoltre, l’onorevole Colosimo porterà avanti il dibattito su temi rilevanti, tra cui la ricostruzione della verità sulla strage di via D’Amelio, un caso ancora oggi avvolto nel mistero.

Con questo incontro, l’Università di Chieti punta a sensibilizzare gli studenti e a fornire strumenti per affrontare la cultura della legalità, promuovendo un’interazione proficua tra il mondo accademico e le istituzioni.