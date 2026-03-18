Chieti, incontro tra Alessandra Prospero e Roberta Placida: due voci poetiche in dialogo all’evento “VersiInComune” per la Giornata Mondiale della Poesia

Nel panorama della poesia contemporanea italiana, l’incontro tra Alessandra Prospero e Roberta Placida rappresenta un momento di particolare intensità espressiva e riflessione critica. Due voci diverse, ma profondamente connesse da una comune tensione verso la parola come strumento di indagine interiore e di dialogo con il mondo.

Alessandra Prospero si distingue per una scrittura raffinata e consapevole, capace di muoversi tra introspezione e osservazione della realtà. La sua poesia è attraversata da una sensibilità attenta ai dettagli, in cui il linguaggio diventa spazio di costruzione identitaria e ricerca di senso. Nei suoi versi si avverte una continua oscillazione tra il personale e l’universale, con immagini evocative che aprono a molteplici livelli di lettura.

Roberta Placida, d’altra parte, porta una voce intensa e incisiva, caratterizzata da una forte carica emotiva e da una tensione lirica che si traduce in immagini potenti. La sua scrittura affronta temi esistenziali con lucidità, senza rinunciare alla profondità, dando vita a una poesia che sa essere al tempo stesso diretta e stratificata.

Il confronto tra le due poetesse trova un momento centrale nel talk in programma alle ore 16:45, intitolato “Due poetesse, un confronto. Le vie dell’haiku: ‘Haikugrafia’ e ‘Nella gora il riflesso’”. Un dialogo in cui le autrici metteranno a confronto le proprie esperienze poetiche, riflettendo sulle forme brevi della poesia e sulle possibilità contemporanee dell’haiku, tra parola, immagine e sperimentazione linguistica.

A rendere ancora più significativo il confronto è il profilo delle due autrici. Alessandra Prospero, poetessa, giornalista ed editrice, è fondatrice della Daimon Edizioni e figura di riferimento nella diffusione della poesia contemporanea. Roberta Placida, poetessa e docente, ha ottenuto importanti riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale.

Il talk sarà introdotto e presentato dal poeta e scrittore Andrea Magno, si configura come uno spazio di confronto vivo e dinamico, arricchito anche dalla presenza di Alessandra Prospero in veste di editrice, capace di offrire uno sguardo che unisce scrittura e lavoro editoriale.

L’iniziativa si terrà sabato 21 marzo a Chieti, presso il Palazzo de’ Mayo, in Corso Marrucino, inserita nel calendario della Giornata Mondiale della Poesia. Questo evento assume un valore significativo, collegandosi a una dimensione internazionale che riconosce nella poesia un patrimonio universale.

La collaborazione tra istituzioni culturali come l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e il Comune di Chieti insieme ad altre realtà culturali testimonia la vitalità del tessuto culturale locale. L’incontro tra Prospero e Placida, attraverso il loro dialogo, diventa un momento culturale che è insieme confronto artistico ed espressione di una comunità che pensa, sente e si riconosce nella forza della parola.