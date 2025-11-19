Chieti, Infanzia violata negli scenari di guerra, domani il convegno organizzato da Unicef e Comune

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Infanzia violata negli scenari di guerra”, domani il convegno organizzato da Unicef e Comune il per accendere i riflettori sui bambini colpiti dai conflitti armati Chieti, 19 novembre 2025 – Quasi mezzo miliardo di bambini nel mondo vive oggi in aree colpite da conflitti armati – aggiunge la nota pubblicata. È il dato drammatico diffuso dall’UNICEF nel report “Global Outlook 2025”, che segnala come l’infanzia stia pagando il prezzo più alto delle guerre contemporanee – Per richiamare l’attenzione pubblica su questa emergenza, il Comune di Chieti domani giovedì 20 novembre, alle ore 16 ospiterà nella sala convegni del Museo Barbella il convegno “Infanzia violata negli scenari di guerra”, promosso dall’Unicef, con la partecipazione di giuristi ed esperti di tutela dei minori – Un appuntamento di approfondimento dedicato alla condizione dei bambini nei contesti di conflitto, con il contributo di esperti e istituzioni – precisa il comunicato. Apertura istituzionale con i saluti del Sindaco Diego Ferrara, intervento introduttivo della Garante comunale dell’infanzia e dell’adolescenza, l’avvocata Matilde Giammarco, seguirà la relazione di Arturo Di Cera – UNICEF Chieti e l’intervento dell’avvocato Monia Scalera, membro della Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – precisa il comunicato. “Invitiamo tutta la comunità a partecipare a un appuntamento che affronta un tema drammatico e troppo spesso dimenticato – così il sindaco Diego Ferrara e il presidente Di Cera – . Oggi più che mai è necessario informare, capire, approfondire l’impatto dei conflitti sui bambini: milioni di minori vivono senza protezione, senza scuola, senza futuro, esposti a violenze, abusi e sfollamenti continui – Questo incontro offre alla cittadinanza l’occasione di ascoltare esperti, dati aggiornati e testimonianze sul quadro globale e sulle ferite invisibili che i conflitti lasciano nelle vite dei più piccoli – Come Amministrazione e come Unicef crediamo che la consapevolezza sia il primo passo per costruire una comunità più attenta, più solidale e più responsabile – Per questo rivolgiamo un appello sincero a tutte e tutti: partecipate, informatevi, facciamo sentire insieme che Chieti non volta le spalle ai bambini del mondo che vivono nei contesti più fragili – aggiunge la nota pubblicata. Vi aspettiamo domani per un momento di riflessione e impegno collettivo”. La città è invitata a partecipare –

