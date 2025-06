Chieti, Infiorata del Corpus Domini, ecco cosa prevede l’ordinanza in vista della manifestazione

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Domenica 22 giugno torna a Chieti la tradizionale Infiorata del Corpus Domini su Corso Marrucino e Largo Valignanidalle ore 5:00 alle 22:00 Un appuntamento molto atteso che, come ogni anno, trasformerà il cuore della città in un tappeto di fiori, arte e spiritualità. Un evento che richiama centinaia di cittadini e visitatori, unendo fede, tradizione e bellezza – si apprende dal portale web ufficiale. Per garantire massima sicurezza e fluidità dei percorsi pedonali, è stata emanata un’ordinanza che prevede la rimozione temporanea delle occupazioni di suolo pubblico (gazebo, pedane, tavoli, sedie e fioriere) per i pubblici esercizi coinvolti nel tracciato della manifestazione: Bar Italia – Corso Marrucino 159 Bar Impero – Corso Marrucino 109 Bar Vittoria – Corso Marrucino 89 (solo per la parte in carreggiata) Caffè Nuova Teate – Largo Valignani Le misure saranno in vigore dalle ore 5:00 alle ore 22:00 di domenica 22 giugno – riporta testualmente l’articolo online. Ringraziamo le attività coinvolte per la collaborazione e invitiamo tutta la cittadinanza a vivere con partecipazione e rispetto questa suggestiva tradizione che rende onore alla nostra comunità e al patrimonio culturale e religioso di Chieti.

