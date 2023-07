Chieti, Iniziati i lavori allo stadio

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 24 luglio 2023 – Sopralluogo operativo stamane allo Stadio Angelini, dove sono in corso gli interventi di manutenzione resi possibili da finanziamenti regionali pari a 90.000 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Sul posto il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I lavori uniscono due assessorati: Lavori Pubblici e Sport. “Sono già a buon punto gli interventi per la manutenzione straordinaria dello Stadio Angelini – fanno il punto il sindaco Diego Ferrara e gli assessori a Sport e Lavori Pubblici Manuel Pantalone e Stefano Rispoli – La ditta ha già provveduto alle operazioni di livellamento di una delle due porte, risolvendo così un problema logistico e anche concreto di sicurezza del campo, rimasto a lungo irrisolto – aggiunge testualmente l’articolo online. Stessa operazione interesserà anche altre zone del campo, con un riposizionamento delle zolle dove necessario e un monitoraggio e controllo dell’intera area di gioco – riporta testualmente l’articolo online. I lavori riguarderanno anche le due tribune laterali, per cui si procederà all’impermeabilizzazione in modo da sanare problemi di infiltrazione che riguardano gli spazi interni sottostanti e anche la copertura di tutte le tribune, nonché alcuni locali dall’altra parte del campo, sotto i distinti – precisa il comunicato. I lavori sono in corso d’opera, si stanno calibrando in base alla calura di questi giorni per non esporre i lavoratori, ma si sta procedendo a ritmi serrati, proprio per rispettare i tempi di ripresa del campionato – recita il testo pubblicato online. Sullo stadio c’è la nostra massima attenzione, perché luogo di riferimento cittadino per l’attività sportiva e perché sarà una delle strutture che diventeranno epicentro di attività ed eventi nel caso in cui riusciremo a conquistare il titolo di Città europea dello sport per il 2025. I lavori rientrano nella logica della massima fruibilità delle strutture appartenenti al patrimonio comunale, che scontano anni di mancate manutenzioni straordinarie e che devono essere tenute costantemente in buone condizioni non solo per la sicurezza di cittadini e associazioni che lo frequentano, ma soprattutto, affinché durino nel tempo”.

