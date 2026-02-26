Chieti, iniziativa commemorativa per il 50° anniversario della vicenda Sangro Chimica: mobilitazione popolare e ricordo della battaglia per l’ambiente.

Il prossimo 27 febbraio alle ore 16:30 presso la sala consiliare della Provincia di Chieti si terrà un’iniziativa dedicata alla vicenda della Sangro Chimica del 1976. Si tratta del cinquantesimo anniversario di un evento che ha coinvolto non solo il comprensorio sangrino, ma l’intero territorio provinciale.

La Sangro Chimica era un’azienda di sostanze sintetiche che negli anni Settanta aveva deciso di insediarsi nella Val di Sangro. Tuttavia, la scelta fu fortemente contrastata dalla popolazione locale a causa delle possibili ricadute in termini di inquinamento. Grazie a una lunga mobilitazione, l’impianto non fu mai costruito, preservando così la Costa dei Trabocchi dall’eventuale degrado ambientale.

Per commemorare quel momento di partecipazione popolare senza precedenti, la Provincia di Chieti e l’Associazione Altritalia di Lanciano hanno organizzato un’iniziativa che vedrà la partecipazione di varie personalità che si sono interessate alla vicenda. Dopo l’introduzione a cura del presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, interverranno l’on. Angelo Staniscia, il sindaco di Paglieta Ernesto Graziani, la docente Lia Giancristofaro, il regista Enzo Francesco Testa e la presidente dell’Associazione Gianna Di Donato.

Durante l’evento sarà proiettato un documentario dal titolo “Ufficio stampa della Provincia di Chieti” che ripercorrerà gli avvenimenti legati alla vicenda della Sangro Chimica del 1976. Si tratta di un’occasione importante per ricordare il potere della mobilitazione popolare e per riflettere sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente e del territorio.