Chieti, Innovazione Senza Confini, Partnership Vincente. Conclusa a Shanghai la Terza Edizione del Premio D’Ascanio.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Il 15 settembre 2025, Shanghai ha ospitato la terza edizione del Premio “Corradino D’Ascanio per l’Innovazione”, un riconoscimento che, anno dopo anno, si conferma come punto d’incontro privilegiato tra eccellenze italiane e cinesi – L’evento è stato promosso dall’Associazione Abruzzesi in Cina, con il sostegno della Regione Abruzzo, del Consolato Generale d’Italia a Shanghai, dell’ICE – Italian Trade Agency e del CRAM – Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo – recita il testo pubblicato online. A guidare il pubblico attraverso la serata è stato il Maestro di Cerimonia, l’avvocato Carlo Diego D’Andrea, che ha sottolineato i momenti più significativi dell’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo i saluti istituzionali di Tiziana D’Angelo, Console Generale d’Italia a Shanghai, e di Augusto Di Giacinto, Direttore dell’Ufficio ICE di Shanghai, hanno portato i loro interventi Luigi Febo, Presidente del Consiglio Comunale di Chieti e Alessandra Relmi, Direttore di Confimi Industria – si legge sul sito web ufficiale. “È un grande onore per me rappresentare la città di Chieti e l’Abruzzo alla terza edizione del Premio Corradino D’Ascanio per l’Innovazione – così il Presidente del Consiglio Comunale di Chieti, Luigi Febo, intervenuto a Shanghai nell’ambito dell’iniziativa che celebra il genio dell’inventore abruzzese, padre dell’elicottero moderno e della Vespa – . Con questo premio non celebriamo solo l’innovazione, ma riaffermiamo l’attualità di un’eredità che continua a ispirare designer e imprese in tutto il mondo – aggiunge testualmente l’articolo online. Oggi riconosciamo i risultati straordinari di Walter Tosto S.p.A., simbolo di eccellenza tecnologica e internazionalizzazione e Midea Italia S.r.l., capace di coniugare sviluppo e apertura globale – Sono esempi concreti di come Abruzzo, Italia, Cina e il resto del mondo possano crescere insieme costruendo ponti di cooperazione – si apprende dalla nota stampa. La nostra città ha da con la città cinese di Yancheng, nello Jiangsu un legame che dura da oltre trent’anni, che vogliamo rendere sempre più vitale, come testimonia questo premio, che unisce istituzioni, imprese e comunità. Questa terza edizione del Premio D’Ascanio ha confermato ancora una volta il suo ruolo di piattaforma privilegiata per promuovere il “Made in Abruzzo”, celebrare l’innovazione e consolidare i legami tra l’Abruzzo e la Cina nei campi dell’economia, della cultura e del turismo – Abbiamo condotto fin qui l’orgoglio di Chieti e dell’Abruzzo: una terra che vuole continuare a innovare, a creare, a collaborare con la Cina, con l’Europa e con il mondo”. “Il Premio D’Ascanio è un’occasione unica per valorizzare le eccellenze industriali e innovative che uniscono l’Italia e la Cina – così Alessandra Relmi per Confimi – . Siamo orgogliosi di sostenere questo dialogo concreto tra imprese e territori”. Il momento centrale della cerimonia è stato la consegna del premio a due realtà di assoluto rilievo internazionale: Walter Tosto S.p.A. e Midea Italia S.r.l. A ritirare il premio per Walter Tosto è stato Andrea Tina, Global General Purchase Manager. “Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento – ha commentato Andrea Tina – che celebra la nostra continua spinta verso l’innovazione e l’internazionalizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringraziamo gli organizzatori per aver creato un ponte così importante tra Italia e Cina – si apprende dal portale web ufficiale. ” “Questo premio ci incoraggia a rafforzare il nostro impegno nello sviluppo sostenibile e nell’innovazione – ha aggiunto il General Manager di Midea, Alberto Di Luzio – . Siamo grati agli organizzatori per questo riconoscimento, che testimonia la solidità della collaborazione tra i nostri Paesi” Un sentito ringraziamento è andato agli sponsors della serata, in particolare alle Tenute DP, che hanno offerto i pregiati vini abruzzesi protagonisti dell’aperitivo di networking. A coronamento della serata è stata la performance de “La Divina Commedia Musical”, che, in tournée negli ultimi due mesi in 15 città cinesi, ha emozionato il pubblico con un intreccio di cultura, arte e spiritualità. 17 settembre 2025

