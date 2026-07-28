Chieti, INPS condannato a restituire oltre 15mila euro a pensionata assistita dall’INCA CGIL: errore imputabile all’Istituto

Il Tribunale di Chieti ha emesso una sentenza a favore di una pensionata assistita dall’Inca Cgil Chieti, che ha contestato alla donna la restituzione di oltre 15mila euro di assegno ordinario di invalidità, ritenuti indebitamente percepiti tra gennaio 2022 e novembre 2024 dall’INPS. Il giudice ha accolto integralmente il ricorso, sostenendo che l’errore era imputabile all’Istituto e non alla pensionata, che aveva sempre dichiarato correttamente il proprio reddito da lavoro dipendente.

L’INPS è stato condannato a restituire quanto trattenuto e a pagare le spese di lite. La pensionata aveva impugnato la richiesta di recupero dell’Istituto, manifestando di non aver mai nascosto nulla della propria posizione reddituale. La riliquidazione del trattamento pensionistico comunicata dall’INPS alla donna nel novembre 2024 ha rivelato che per quasi tre anni erano state corrisposte quote di assegno non spettanti, poiché il reddito da lavoro dipendente della pensionata avrebbe superato i limiti previsti dalla legge sull’incumulabilità tra assegno di invalidità e redditi da lavoro.

Il Tribunale ha sottolineato che il regime dell’indebito previdenziale segue regole diverse da quelle civili, al fine di tutelare l’affidamento dei pensionati che percepiscono le prestazioni in buona fede. Secondo la disciplina vigente, l’INPS può richiedere indietro le somme solo se ricorrono contemporaneamente quattro condizioni, incluse l’errore imputabile all’ente e l’assenza di dolo o omissioni da parte del percettore.

Giuseppe Visco, Direttore dell’Inca Cgil Chieti, ha commentato: “Questa sentenza conferma un principio che tuteliamo ogni giorno nel nostro lavoro di patronato. Chi dichiara correttamente la propria situazione non può essere chiamato, anni dopo, a restituire somme percepite in buona fede per un errore che non gli appartiene.”

L’INCA CGIL Chieti ha invitato chiunque abbia ricevuto comunicazioni di riliquidazione o richieste di restituzione da parte dell’INPS a rivolgersi agli sportelli del patronato per una verifica gratuita della propria posizione.