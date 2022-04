Chieti insedia Comitato tecnico scientifico provinciale per la fascia da 0 a 6 anni

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti,

20 aprile 2022 – Si è insediato a Chieti, prima città in Abruzzo, il Comitato

tecnico scientifico provinciale, in attuazione del progetto di formazione

regionale per educatori dei servizi educativi e insegnanti della scuola dell’infanzia

da 0 a 6 anni – aggiunge la nota pubblicata. Alla riunione hanno preso parte oltre al sindaco Diego Ferrara e

l’assessore Teresa Giammarino; la dirigente del Settore Paola De Rossi; Rosanna

Buono dell’Ufficio scolastico regionale; la dirigente del Comprensivo Chieti 4,

Elvira Pagliuca; Olga Tiberio, coordinatrice pedagogica dell’Istituto comprensivo

Galilei di San Giovanni Teatino; Elena Di Odoardo, quale rappresentante del

personale dei servizi educativi accreditati; Federica Belfiglio, per le scuole

dell’infanzia paritetiche di Chieti; Tito Vezio Viola, per la Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

- Pubblicità -

“Il

comitato svolgerà la rivelazione dei bisogni formativi sul territorio, l’elaborazione

delle linee guida pedagogiche su base provinciale e sarà di supporto al

potenziamento dei percorsi formativi 0-6 anni – così l’assessore alla Pubblica

Istruzione, Teresa Giammarino – Grazie all’insediamento

potremo dare piena attuazione al sistema integrato 0-6 e garantire lo sviluppo

di una rete più ampia tra i servizi educativi e le scuole dell’infanzia – si legge sul sito web ufficiale. In Abruzzo

ogni provincia ne ha uno, siamo però stati i primi a insediarci e a stabilire

una tabella di marcia e di lavoro serrata – si legge sul sito web ufficiale. Il Comitato è importante perché

stabilirà dei criteri ponte in questa particolare fascia di età e didattica, è istituito

dal decreto legislativo n. 65 2017 e punta sulla continuità pedagogica fra i

servizi educativi e la scuola dell’infanzia, per migliorare la qualità dei

servizi e perseguire, fra gli altri, gli obiettivi strategici inerenti la

formazione di tutto il personale coinvolto dalla nascita ai 6 anni – precisa il comunicato. L’insediamento

va nella direzione di migliorare i servizi per la prima infanzia e agevolare

dialogo, la sinergia e il lavoro condiviso fra istituzioni, associazioni e

genitori – Il coordinamento pedagogico territoriale agirà in piena sinergia con

le istituzioni scolastiche e i gestori privati – aggiunge la nota pubblicata. Il progetto si ispira al

documento Quality Framework for ECEC (Early Childhod Educatione and Care) e

alle linee pedagogiche del sistema integrato educazione e istruzione 0-6 e agli

orientamenti del Ministero dell’Istruzione 2021/22. Insediato il Cts, le prossime

azioni saranno volte a delineare lo strumento del monitoraggio dei bisogni

formativi in tutta la provincia di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Per riuscirvi nel migliore dei modi

l’ufficio scolastico regionale, in particolare l’ambito territoriale Chieti-Pescara,

ha messo a disposizione una piattaforma per avere tutte le info, usr https://www.usrabruzzodida – si apprende dal portale web ufficiale. it/

“.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it