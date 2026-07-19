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Chieti, Insediate le Commissioni consiliari. Il presidente Rispoli: “Comincia il lavoro dell’Assemblea civica”

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Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 17 luglio 2026 – In un clima cordiale, all’insegna della collaborazione, si sono insediate oggi le Commissioni Consiliari permanenti del Comune di Chieti, chiudendo in questo modo la fase degli adempimenti preliminari di inizio consiliatura – viene evidenziato sul sito web. Maggioranza e minoranza, compatte, hanno provveduto ad eleggere i Presidenti ed i vice Presidenti delle Commissioni – precisa il comunicato. Marco Marino e Luca Caratelli, della lista Legnini Sindaco, guideranno rispettivamente la I Commissione Bilancio e la II Commissione Lavori Pubblici – precisa il comunicato. La III Commissione Urbanistica, invece, sarà presieduta da Giampiero Riccardo di Chieti Viva – si apprende dal portale web ufficiale. Confermata Gabriella Ianiro del Movimento 5 Stelle alla guida della IV Commissione (Pubblica istruzione e Politiche sociali), mentre la V Commissione Turismo, sport e cultura ha eletto Massimiliano Milozzi del Polo Civico – riporta testualmente l’articolo online. Le altre due Commissioni, VI Statuto e regolamenti e VIII Attività produttive, lavoro e commercio, verranno guidate dalla Consigliera Concetta Nasuti del Partito Democratico e da Andrea Rondinini della lista Chieti per Chieti – precisa il comunicato. La Presidenza della VII Commissione controllo e garanzia, come da norma, è affidata all’opposizione che ha indicato il Consigliere Cristiano Sicari, che sarà affiancato dalla Vice Teresa Giammarino – recita il testo pubblicato online. Le Vice presidenze sono invece andate quattro ai rappresentanti della lista di Forza Italia (Di Paolo, Stampone, Costa e D’Ettorre, rispettivamente alla I, II, III e IV Commissione), due alla Consigliera Manuela Esposito di Fratelli d’Italia, (V e VIII Commissione) e una alla Consigliera Anna Lisa Bucci della Lega (VI Commissione). “Con queste elezioni – dichiara il Presidente del Consiglio Stefano Rispoli – dopo aver tenuto anche la prima riunione della Conferenza dei Capigruppo lo scorso martedì, la macchina del Consiglio Comunale entra nella piena operatività. Comincia dunque il lavoro per la prima seduta deliberativa la cui data verrà fissata a breve in sede di capigruppo entro la fine del mese – A tutti i consiglieri e consigliere da parte mia e dell’Ufficio di Presidenza, vanno i migliori auguri per l’importante lavoro che ci aspetta”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it

 

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