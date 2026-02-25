Chieti, Internazionalizzazione, a Chieti focus sulle opportunità nei Paesi BRICS per le imprese abruzzesi. Firmati i primi accordi di internazionalizzazione con Cina, India ed Etiopia.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il presidente Febo: “Una risposta proficua per Chieti e l’Abruzzo, tappa di un percorso di cooperazione finalmente iniziato” Chieti, 25 febbraio 2026 – Ampio e partecipato il confronto svoltosi oggi a Chieti negli spazi Dromedian di via Piaggio dedicato alle nuove prospettive di sviluppo per le aziende abruzzesi nei mercati dei Paesi BRICS, con un focus su Cina, India ed Etiopia – Un evento voluto dalla presidenza de Consiglio comunale di Chieti e reso possibile da sinergie preziose con le ambasciate dei tre Paesi, l’Università d’Annunzio, la Camera di Commercio, lo studio D’Andrea e Partners per l’internazionalizzazione, la Confimi per le imprese, Anci, Ance Giovani, l’Italian Trade Agency. L’iniziativa, inedita fino a oggi, ha riunito istituzioni, rappresentanti diplomatici, associazioni di categoria, esperti di internazionalizzazione e imprese del territorio residenti o operanti in Cina, India ed Etiopia, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per affrontare i processi di apertura ai mercati esteri – aggiunge la nota pubblicata. Presenti Xiong Junyan, Primo Segretario dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia; Kaibin Zhang Direttore del Sub-Distretto Hongshan del Distretto di Xuanwu della Municipalità di Nanchino; Akash Gupta, Consigliere commerciale dell’Ambasciata d’India in Italia, l’ambasciatrice etiope da remoto – riporta testualmente l’articolo online. Ad aprire i lavori il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, che nel dare il benvenuto, ha sottolineato il ruolo dei territori nel sostenere la competitività internazionale delle imprese – si apprende dalla nota stampa. Tra gli interventi istituzionali anche quello del prorettore dell’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio Carmine Catenacci e del vicepresidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara Lido Legnini, del responsabile ICE Claudio Pasqualucci – aggiunge la nota pubblicata. Particolarmente significativa la partecipazione dei rappresentanti diplomatici di Etiopia, Cina e India, che hanno illustrato opportunità di investimento e sviluppo nei rispettivi mercati, sempre più strategici per il sistema produttivo italiano – riporta testualmente l’articolo online. Durante il seminario sono stati approfonditi strumenti finanziari e operativi per l’internazionalizzazione, anche grazie al contributo dell’Italian Trade Agency e sono state presentate esperienze concrete di aziende abruzzesi già attive all’estero, tra cui Rustichella d’Abruzzo, raccontata dall’imprenditore Piero Peduzzi – precisa la nota online. L’evento si è concluso con la firma di accordi di cooperazione e una sessione di networking tra imprese, istituzioni e professionisti – aggiunge la nota pubblicata. “L’incontro ha confermato il crescente interesse verso i mercati asiatici e africani e la volontà del sistema economico abruzzese di rafforzare la propria presenza internazionale attraverso strumenti operativi e partnership strategiche, sono orgoglioso che questo percorso cominci da Chieti che ha già un pezzetto significativo di strada fatta – così il Presidente del Consiglio comunale Luigi Febo – . Un anno fa un primo incontro con la città di Nanchino era solo una stretta di mano tra istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. Oggi è diventato un ponte concreto tra l’Abruzzo e alcuni dei mercati più dinamici del mondo – Da quella relazione sono nate missioni imprenditoriali, scambi reciproci e nuove opportunità per le nostre aziende – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo seminario dimostra che Cina, India ed Etiopia non sono realtà lontane, ma spazi reali di crescita per il nostro sistema produttivo – riporta testualmente l’articolo online. L’internazionalizzazione non nasce nei documenti, nasce dagli incontri, dalla fiducia e dalla capacità di costruire relazioni – precisa la nota online. Oggi compiamo un altro primo passo: trasformare il dialogo in sviluppo, le relazioni in opportunità, e la distanza in cooperazione”.

