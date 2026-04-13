Chieti, interpellanza di Di Marco: bloccati gli accessi a Maielletta, la Regione sotto accusa per l’economia ferma

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha presentato un’interpellanza riguardante la situazione del comprensorio di Passolanciano, in particolare la chiusura prolungata dell’accesso alla Maielletta durante il periodo pasquale, a causa delle abbondanti nevicate.

Di Marco ha evidenziato come questa situazione abbia causato disagi ai cittadini e danni economici agli operatori turistici e alle attività stagionali. Inoltre, ha sottolineato la mancanza di chiarezza riguardo alle decisioni che hanno portato alla chiusura dell’accesso e alla mancanza di adeguate verifiche sulle reali condizioni del territorio.

Il consigliere ha espresso la sua preoccupazione per la mancanza di preparazione del sistema di fronte a eventi prevedibili come le nevicate e ha criticato la Regione per non aver fornito risposte concrete sulle azioni intraprese per evitare una paralisi del territorio.

Di Marco ha chiesto all’esecutivo regionale di spiegare le ragioni delle chiusure, le misure urgenti adottate per garantire accessi sicuri e continui, lo stato reale dei fondi destinati al comprensorio e se siano previsti ristori per gli operatori danneggiati.

L’obiettivo principale è garantire che il turismo possa svilupparsi in modo sostenibile e che le principali destinazioni turistiche non restino isolate a causa di scelte non chiare e non tempestive.