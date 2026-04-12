Chieti, Interruzione idrica, ecco cosa c’è da sapere su regole, tempi e rifornimenti in città.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 12 aprile 2026 – La città si prepara ad affrontare due giornate complesse legate alla sospensione del servizio idrico e alla successiva fase di ripristino per consentire importanti lavori ACA sulla principale linea di rifornimento dell’area vasta di Chieti e Pescara – si legge sul sito web ufficiale. In vista di questa situazione, di seguito le indicazioni di servizio per la cittadinanza e l’appello del sindaco Diego Ferrara alla cittadinanza alla massima collaborazione e al rispetto delle indicazioni delle autorità competenti – aggiunge la nota pubblicata. “Siamo consapevoli dei disagi che la sospensione dell’erogazione dell’acqua, a partire da domani, comporterà per tutta la cittadinanza – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta di un intervento necessario sulla rete, ma che richiede da parte di tutti attenzione e collaborazione – così il sindaco Diego Ferrara – . Invito i cittadini a rispettare con scrupolo le prescrizioni e i consigli diffusi dagli enti competenti, organizzandosi per tempo e affrontando queste ore con senso di responsabilità. Particolare attenzione dovrà essere mantenuta anche nella fase successiva al ripristino del servizio, a partire da martedì, che rappresenta un momento delicato soprattutto sotto il profilo della potabilità dell’acqua – si legge sul sito web ufficiale. In questa fase sarà fondamentale attenersi alle indicazioni della ASL, che garantirà tutte le verifiche necessarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Amministrazione comunale è pienamente operativa per supportare la popolazione, soprattutto le fasce più fragili, e continuerà a monitorare la situazione affinché il ritorno alla normalità avvenga nel più breve tempo possibile e in condizioni di piena sicurezza”. COSA C’È DA SAPERE EMERGENZE E RICHIESTA DI AIUTO. È operativo il Centro Operativo Comunale, comprendente struttura comunale e associazioni di protezione civile che risponderà al numero: 0871/307127. RIFORNIMENTO ACQUA POTABILE. A Chieti saranno disponibili 2 Autobotti ACA in pianta stabile fino a fine emergenza – si apprende dal portale web ufficiale. A queste la cittadinanza potrà rifornirsi di acqua potabile e a uso alimentare qualora restasse sfornita – si legge sul sito web ufficiale. Dove sono: una sarà ubicata nel piazzale dello Stadio Angelini; un’altra sarà al Pala Tricalle – RIFORNIMENTO ACQUA NON POTABILE PER ALTRI USI. Per la cittadinanza saranno disponibili anche punti di rifornimento di acqua non potabile da utilizzare per gli scarichi, pulizie ecc. Un punto sarà nella sede del Coc in Via Monte Grappa 176, (si riempirà attingendo da altri punti di rifornimento sul territorio e sarà anche a servizio del cimitero per rendere possibili le inumazioni); un altro punto fisso da 9.000 litri sarà invece al Villaggio del Mediterraneo, nei pressi del piazzale antistante il supermercato e sarà rifornita da ACA. RIFORNIMENTO ACQUA POTABILE SOGGETTI FRAGILI. Per i soggetti impossibilitati a recarsi presso i punti di rifornimento è disponibile un servizio a domicilio, dietro corrispettivo economico telefonando al numero del COC 0871/307127. Gli operatori che si recheranno presso i domicili saranno identificabili con apposito codice rilasciato al momento della telefonata di richiesta USO DELL’ACQUA DAL 14 APRILE E FINO A CERTIFICAZIONE POTABILITÀ DA PARTE DI ACA E ASL. A titolo precauzionale, nelle aree interessate c’è divieto dell’utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano, per uso potabile e alimentare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A partire dal ripristino dell’erogazione idrica, l’acqua distribuita dalla rete idrica NON DOVRà ESSERE IMPIEGATA PER USO POTABILE, cioè: preparazione di alimenti e bevande; lavaggio di alimenti da consumarsi crudi; lavaggio di utensili, stoviglie e superfici a contatto con alimenti; igiene orale e lavaggio del viso (rischio di ingestione e contatto con occhi). L’acqua potrà essere utilizzata esclusivamente per usi igienico-sanitari non a contatto diretto con alimenti (ex scarico WC, pulizie) e per usi civili, industriali – precisa il comunicato. Tale precauzione è da mantenere fino alla conclusione delle verifiche della conformità dell’acqua, mediante controlli analitici effettuati da ACA ed ASL. CHIUSURA SCUOLE, UFFICI E ALTRI SERVIZI. Si ricorda che sono state disposte con ordinanza del sindaco Diego Ferrara: La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi tutti i servizi educativi dell’infanzia pubblici e privati, nei giorni 13 e 14 aprile 2026. Alla ripresa delle attività nelle scuole nei giorni successivi e fino a nuova disposizione, il servizio mensa sarà effettuato con pranzo al sacco e bottigliette di acqua minerale, fornito dal gestore del servizio mensa S.H. gestioni come “Packet Lunch” composto da: 2 panini (affettati misti – formaggi eventuali); n°1 bottiglia acqua 0,5l; n°1 frutto (banana). Ovviamente tutte le diete verranno gestite debitamente (speciali, no-glutine, religiose). La chiusura degli uffici pubblici nel giorno 13 e 14 aprile 2026 non dotati di serbatoi per l’autosufficienza favorendo laddove possibile l’attivazione dello smart working; La chiusura degli impianti sportivi comunali, del mercato coperto, delle strutture museali comunali nelle giornate del 13 е 14 aprile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Attività economiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le aziende, centri commerciali e esercizi pubblici di ristorazione hanno la facoltà di restare aperti in caso di autosufficienza tenendo ni debito conto che la potabilità dell’acqua al ripristino dell’erogazione dovrà essere certificata dalla ASL competente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per tutto quanto non riportato nella presente comunicazione restano valide le indicazioni contenute nelle ordinanze n. 330 del 09 aprile 2026 e 331 del 10 aprile 2026. Tutti gli aggiornamenti e le informazioni qui: https://comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.it/novita/ordinanza-contingibile-ed-urgente-per-la-sospensione-dellerogazione-idrica-e-misure-conseguenti-comune-di-chieti/

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it