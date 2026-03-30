Chieti, Interventi sulla condotta “Giardino”: sospensione idrica il 13 e 14 aprile. ACA: “Lavori strategici per il futuro del servizio”

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si riporta testualmente la comunicazione resa da Aca durante la conferenza stampa tenutasi stamane in Prefettura a Pescara sui lavori che riguarderanno “l’adduttrice Giardino” il 13 e 14 aprile prossimi e che comporteranno la sospensione dell’acqua in 22 Comuni, fra cui Chieti, dalle ore 6:00 del 13 aprile alle ore 6:00 del 14 aprile – si apprende dalla nota stampa. – La città sarà interessata dalla chiusura totale del flusso idrico – recita il testo pubblicato online. Al fine di supportare la cittadinanza e limitare i disagi, il sindaco Diego Ferrara si prepara ad adottare un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per le giornate di lunedì 13 e martedì 14 aprile, riservandosi di ampliare i provvedimenti di chiusura anche ad altri spazi pubblici o aperti al pubblico, all’esito di una riunione operativa con la struttura comunale che si terrà nei prossimi giorni – precisa il comunicato. – A fronte dell’intervento e su espressa indicazione della Asl, sarà inoltre predisposta anche un’ordinanza per il divieto dell’uso potabile dell’acqua nei giorni successivi e fino a che sarà necessario, in base ai dati sulla qualità dell’acqua monitorati dalla Asl. Gli atti citati e ulteriori integrazioni saranno emessi nei prossimi giorni, insieme a tutte le informazioni utili alla cittadinanza sulle attività di supporto che saranno attivate in città e in sintonia con Aca, Asl Chieti e Pescara e la comunicazione di tutti i Comuni interessati dagli effetti dell’intervento – riporta testualmente l’articolo online. Le notizie, nel comunicato che segue diramato dalla Spa di gestione del servizio: ACA S.p.A. comunica che nelle giornate del 13 e 14 aprile 2026 saranno eseguiti importanti interventi tecnici sulla condotta adduttrice “Giardino”, una delle principali infrastrutture del sistema acquedottistico che serve la Val Pescara e gran parte del territorio provinciale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I lavori, inseriti nel programma di manutenzione straordinaria e potenziamento delle reti e sostenuti anche da fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono finalizzati a migliorare l’efficienza, la sicurezza e la resilienza del servizio idrico – riporta testualmente l’articolo online. Per consentire l’esecuzione delle operazioni in condizioni di sicurezza, si renderà necessaria la sospensione temporanea dell’erogazione di acqua potabile dalle ore 6:00 del 13 aprile alle ore 6:00 del 14 aprile, per una durata complessiva di circa 24 ore – si apprende dalla nota stampa. La condotta Giardino rappresenta un’arteria fondamentale del sistema idrico: attraverso di essa viene garantito l’approvvigionamento a 22 Comuni, per una popolazione complessiva di circa 250 mila abitanti – La complessità degli interventi – che prevedono, tra le altre attività, la sostituzione e manutenzione di valvole e organi idraulici, la separazione delle adduttrici, il consolidamento di tratti critici e la verifica delle infrastrutture accessorie – richiede lo svuotamento completo della condotta – viene evidenziato sul sito web. Il ritorno alla normalità avverrà in modo progressivo: già nel corso del 14 aprile si assisterà a una graduale riattivazione del servizio, anche se potranno verificarsi cali di pressione o temporanei disservizi – precisa la nota online. Il completo ripristino delle condizioni ordinarie è previsto entro il 15 aprile – si apprende dalla nota stampa. Per limitare i disagi, ACA ha predisposto un piano straordinario di emergenza – In particolare, sarà garantita la fornitura idrica alle utenze sensibili – tra cui ospedali, strutture sanitarie e socio-assistenziali, servizi pubblici essenziali e istituti penitenziari – attraverso un sistema di autobotti dislocate sul territorio in coordinamento con i Comuni.Contestualmente, è stato richiesto un incremento della fornitura idrica al gestore Ruzzo per i giorni 13, 14 e 15 aprile, al fine di accelerare le operazioni di riempimento della rete, soprattutto lungo la dorsale litoranea tra Silvi e Città Sant’Angelo – Le operazioni saranno svolte in stretto coordinamento con le istituzioni locali e in collaborazione con la Prefettura di Pescara, al fine di garantire una gestione efficace dell’intervento e un’adeguata informazione alla popolazione – si apprende dalla nota stampa. “Si tratta di lavori complessi ma indispensabili – sottolinea la presidente dell’ACA Giovanna Brandelli – che consentiranno di rafforzare in maniera significativa l’affidabilità della rete e la qualità del servizio nel medio-lungo periodo”.ACA S.p.A. assicura il massimo impegno operativo per contenere i tempi di intervento e ridurre al minimo i disagi per cittadini e attività.Ulteriori aggiornamenti saranno forniti attraverso i canali ufficiali e in raccordo con le Amministrazioni comunali – aggiunge la nota pubblicata. Pescara, 30 marzo 2026

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it