Chieti, Intervento sindaco su Consiglio straordinario sulla Sanità

Saluto

gli intervenuti a un Consiglio comunale che nasce come iniziativa trasversale,

dunque di tutte le forze politiche qui rappresentate, comunemente preoccupate

per lo stato in cui progressivamente versa la sanità teatina, i nostri presidi

ospedalieri e territoriali, a causa dei mancati investimenti da parte della

Regione e delle scelte che da quasi quattro anni a oggi essa opera con la Asl

di Chieti.

In

sostanza, condividiamo tutti la preoccupazione per lo stato di salute della

sanità teatina, ma soprattutto per le sue sorti, non avendo fino ad oggi

registrato segnali rassicuranti da chi governa il territorio e da chi gestisce

la sanità.

Sicuramente

l’assenza di entrambi a questa seduta, salvo la presenza dei direttori

amministrativo e sanitario della Asl, sono l’ulteriore segnale che è in atto

una vera e propria spoliazione o depotenziamento delle nostre strutture e persino

del ruolo che Chieti ha, come capoluogo della provincia più popolosa d’Abruzzo

e come epicentro di un’area che gravita intorno alle specializzazioni del

nostro ospedale clinicizzato, presidio anche universitario, almeno fino ad

oggi, ma non è detto che possa restare tale, senza un rilancio e una tutela –

Sulle

pagine dei giornali, dopo le cronache infernali relative ai disagi del reparto

di emergenza, in questi giorni è scritta nero su bianco l’ultima scellerata

scelta: chiudere Geriatria perché non si è stati capaci di assicurare medici e

assistenza al Pronto Soccorso – riporta testualmente l’articolo online. Una scelta inedita, altre Asl, anche

geograficamente a noi vicine, hanno persino annunciato potenziamenti del

reparto, qui, invece, da un giorno all’altro si decide di cancellarne un altro,

travasandoci medici specializzati in una branca sensibile come lo è l’utenza

niente strategie, tagli.

niente strategie, tagli.

Ma

le condizioni in cui si trova l’emergenza è solo la punta di un iceberg ben più

imponente

die, in attesa di un nuovo Distretto di cui non esiste nulla di concreto in

tempi brevi; dopo aver rinunciato ai finanziamenti per un nuovo ospedale; dopo

aver visto scomparire dall’agenda delle

priorità della Regione e Asl, la riqualificazione milionaria annunciata mesi fa

e dopo aver assistito al progressivo impoverimento del nostro ospedale (penso ai

reparti che hanno chiuso in questi ultimi tre anni e mezzo), in mancanza di una

programmazione efficace ed efficiente, che sta mettendo in difficoltà servizi,

prestazioni, ma anche la professionalità di quanti ogni giorno lo animano con

le proprie competenze, parlo di medici e personale sanitario; bene dopo tutto

questo, non credo di esagerare affermando che la sanità teatina non ha mai

attraversato un momento più brutto di quello attuale – si apprende dalla nota stampa.

A

dirlo non è solo un sindaco che è anche presidente del Comitato ristretto dei

sindaci Asl, nonché medico, lo dicono le liste d’attesa chilometriche e una

mancata prevenzione di cui parlano le delibere della Asl stessa, istruendo

recuperi miracolosi che di terreno hanno però i costi a 6 zeri (siamo a 3

milioni di euro per Chieti); lo dicono migliaia di pazienti che vanno altrove, o

vengono indirizzati altrove per curare patologie importanti, come quelle

oncologiche; lo dicono i tavoli ministeriali di monitoraggio della sanità, che

bocciano ripetutamente la Regione Abruzzo, assente e latitante anche lì, perché

non programma e non vara la rete ospedaliera, bloccando anche centinaia di

milioni di euro di risorse ereditate e avute dal Governo per la programmazione

in e post covid.

A

dirlo è anche quello che diverrà un fatto senza un intervento concreto di segno

opposto, se l’ospedale clinicizzato di Chieti non diventerà DEA di II livello

o Azienda ospedaliera-universitaria, cosa che potrebbe comportare un’ulteriore

perdita, quella della Facoltà di Medicina, i corsi di laurea per professioni

sanitarie e le scuole di specializzazione, parliamo di 5.000 persone fra

studenti, professori, ricercatori, dottorandi, specializzandi, tecnici,

borsisti e assegnisti che lavorano gratis per la ASL perché pagati dal MIUR,

che lascerebbero la nostra città con tutto quello che ne consegue, sia sulla

formazione che sull'indotto nel tessuto sociale

Il problema della Geriatria è solo il

più urgente, l’ultimo venuto a galla, alla luce della scelta scellerata di

chiudere il reparto, ma l’Università, cari consiglieri e convenuti, non può

esistere nell’ambito di un DEA di primo livello, perché gli studenti e gli

specializzandi devono avere a disposizione tutte le tecnologie più avanzate per

apprendere e perfezionarsi nelle branche specialistiche

facoltà di Medicina, volano di economia per Chieti, occorre quindi che

l’ospedale clinicizzato sia riconosciuto come DEA di secondo livello, visto che

il verbale del Ministero chiede la sua istituzione, ma non identifica la sua

collocazione o come Azienda Ospedaliera Universitaria, unificando le funzioni

di assistenza, ricerca e didattica come ampiamente previsto dalla legge n. 517

del 1999, dal DM 70 del 2015, dalla legge 382 del 1980 ed è presente in tutte

secondo livello che presumibilmente si aggiudicherà Pescara –

secondo livello che presumibilmente si aggiudicherà Pescara –

Tagli,

mancati investimenti, assenza: questa è la situazione ad oggi

fosse davvero un disegno nemmeno più tanto celato, di spogliare Chieti di un

ruolo che storicamente le compete e che anche geograficamente le consta, senza

valutazione alcuna dei costi di tali scelte, dei tempi per attuarle e che c’è una

popolazione che va curata e salvata ogni giorno, come è accaduto qui in questi

anni.

La

cosa sconvolgente è ravvedere tale comunione di intenti sia da parte della

Regione, che con le sue non-scelte ci dice con chiarezza che altri luoghi sono

più importanti, un esempio: non ci risulta che siano stati chiusi reparti per

sopperire alla medesima mancanza di persone e mezzi al Pronto Soccorso di

Pescara; sia da parte della Asl2, che assomiglia sempre di più al braccio

armato di un disegno politico, tant’è che da un giorno all’altro depenna senza

condivisione alcuna interi reparti e magari progetta spostamenti altrove di

tutto il centro direzionale che ha sede qui, trattando come residuali le

istituzioni che rappresentano i cittadini di Chieti.

Questo

Consiglio è nato per dare risposte – E il fatto che gli interlocutori capaci di fornirle

oggi qui non siano presenti, una risposta lo è ed è chiarissima – Il problema è

che questa assenza non è un dispetto al sindaco “non amico”, visto che ci si

comporta diversamente con amministrazioni che hanno una linea politica diversa

e più vicina a quella di chi governa l’Abruzzo, ma è in primis un affronto a

questo Consiglio comunale, che rappresenta tutte le forze politiche, quelle

governanti qui e quelle governanti in Regione ed è soprattutto un altro schiaffo

alla comunità che è la vera destinataria di quelle risposte di cui noi siamo

soltanto la voce

Capisco

l’imbarazzo che tutto ciò provochi, lo leggo anche nel documento preparato dalla

minoranza per questa seduta, che cerca di spostare l’attenzione non sulla

Regione e sulla Asl assenti, ma sul sindaco quale presidente del Comitato

ristretto dei sindaci, come se da quando lo sono non mi fossi prodigato affatto

per denunciare questa situazione e chiedere spiegazioni ad oggi mai arrivate

Per

chi ha dubbi, agli atti resta anche il mio giudizio negativo sul manager della

Asl, espresso proprio in sede di Comitato, insieme a tante altre cose, compresa

la riprovazione per il fatto, un altro fatto, che la Asl non avesse messo nulla

su Chieti nella progettazione da finanziare con i fon di del PNRR. Un’altra

stranezza a cui è seguito un piccolo ravvedimento, troppo piccolo per i

problemi che abbiamo

Dunque,

il Comune chiede ufficialmente alla Regione perché stanno accadendo tutte

queste cose –

Quando

investirà sulla nostra città.

Se

si batterà perché abbia il Dea di secondo livello, se assumerà personale, se

stabilizzerà, attraverso gli strumenti legislativi vigenti, quello in trincea

da anni, se nominerà primari e responsabili in base alle competenze e non ad

altro, se davvero conta solo il colore politico di turno, oppure la gente che

ha un diritto a essere curata e assistita sul suo territorio –

Non

parlo da esponente politico, parlo da sindaco che ha visto tutto questo

accadere e che non vuole e non può restare inerte

Sappiate

che farò tutto il possibile, sia come capo di questa Amministrazione, che come

presidente di un organismo che non è un Comitato di pettinatori di bambole, per

salvare l’ospedale, i servizi, le professionalità, per scrivere alla nostra

sanità un futuro diverso da quello che qualcuno sta progettando o, peggio, sta

demolendo mentre noi parliamo –

