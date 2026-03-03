Chieti investe 2,5 milioni di euro per 15 nuovi mezzi destinati alla viabilità: potenziato il servizio di manutenzione stradale.

La Provincia di Chieti ha annunciato di aver investito 2,5 milioni di euro per l’acquisto di 15 nuovi mezzi destinati alla viabilità e alla manutenzione stradale del territorio.

Le nuove attrezzature includono una turbina fresaneve semovente, tre terne gommate, tre trattori, due autocarri leggeri a doppia cabina, tre autocarri con gru e ribaltabile e uno con cestello. Inoltre, sono state acquistate due autovetture Panda per le trasferte del personale tecnico-amministrativo.

Il parco mezzi attuale della Provincia di Chieti necessitava di un rinnovo urgente, poiché molte delle attrezzature in uso erano obsolete e avevano raggiunto un’età elevata, con conseguente aumento dei guasti e dei costi di manutenzione.

L’introduzione dei nuovi mezzi consentirà di migliorare significativamente l’efficienza del servizio di manutenzione stradale, riducendo la dipendenza da ditte esterne per interventi di modesta entità ma di frequente esecuzione. Inoltre, l’assunzione di otto nuovi cantonieri garantirà ulteriormente la sicurezza della viabilità.

Il consigliere Arturo Scopino ha commentato positivamente questa iniziativa, sottolineando che i nuovi mezzi contribuiranno a migliorare il servizio di manutenzione stradale, soprattutto nelle aree interne del comprensorio.

In particolare, l’acquisto della turbina fresaneve migliorerà la gestione invernale del comprensorio della Maielletta, consentendo di mantenere la strada pienamente percorribile anche in presenza di condizioni meteo avverse, fondamentale per sostenere l’economia locale legata al turismo montano.

L’investimento della Provincia di Chieti evidenzia l’impegno dell’ente nell’assicurare la sicurezza e l’efficienza della viabilità, essenziale per il benessere e lo sviluppo della comunità locale.