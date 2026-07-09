Chieti, investimenti strategici nel settore idrico: 190 milioni di euro dal MIT per l’Abruzzo

Il coordinatore regionale della Lega in Abruzzo, Vincenzo D’Incecco, ha annunciato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 190 milioni di euro per finanziare 18 interventi nel settore idrico nella regione. Questi investimenti strategici sono volti a modernizzare le infrastrutture, ridurre le perdite della rete e garantire una maggiore sicurezza negli approvvigionamenti idrici.

Secondo D’Incecco, questa notizia rappresenta un importante passo avanti per il territorio abruzzese: “Si tratta di risorse che consentiranno di ammodernare le infrastrutture, ridurre le perdite della rete e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti idrici, offrendo così risposte a cittadini, imprese e comparto agricolo”.

Il coordinatore regionale ha sottolineato l’importanza di una gestione oculata della risorsa idrica, che non può essere affrontata solo in situazioni di emergenza, ma richiede pianificazione, investimenti e una visione a lungo termine. D’Incecco ha inoltre evidenziato che il governo sta lavorando per rendere il sistema idrico nazionale più moderno, sicuro ed efficiente, con un totale di oltre 6 miliardi di euro già programmati e ulteriori 1,7 miliardi di investimenti in arrivo.

Gli interventi finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rappresentano un’opportunità concreta per migliorare la qualità del servizio idrico in Abruzzo, limitare gli sprechi e garantire una gestione più efficace di una risorsa così preziosa per la regione.