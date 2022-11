Chieti, Invio domande Superbonus110, indirizzo mail suppletivo

- Advertisement -

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

AVVISO IMPORTANTE. Con la presente il Settore Edilizia e Urbanistica avvisa che per tutto il pomeriggio di oggi la PEC del Comune è stata fuori uso, presumibilmente a causa del grande afflusso di mail legate alla scadenza delle domande per il Superbonus110, inoltrabili fino alla mezzanotte – si apprende dalla nota stampa. Al fine di consentire agli interessati l’invio delle richieste e in attesa che la procedura di ripristino attivata dagli uffici con il gestore della pec abbia gli sperati e tempestivi effetti, il Centro elaborazione dati del Comune invita gli interessati a mandare comunque sulla PEC dell’Ente le domande, in modo da avere la certificazione dell’avvenuta consegna qualora tornasse operativa, ma ha predisposto anche il seguente indirizzo mail da utilizzare contestualmente, in modo da consentire comunque la recezione delle pratiche entro le 24. L’indirizzo è cila – si legge sul sito web ufficiale. s110@comune – chieti.it. L’Amministrazione si scusa per l’inconveniente e per i disagi: gli uffici stanno facendo di tutto per assicurare il servizio e il ricevimento delle istanze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

