Chieti, Iscrizione alla mensa, si procede solo attraverso l’app SmartPA, ecco come fare

- Advertisement -

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

È attiva a partire da lunedì 22 agosto l’istanza per l’iscrizione al servizio di refezione per l’anno scolastico 2022/2023 . Al fine di snellire attese e procedure, l’iscrizione avviene esclusivamente attraverso l’app SmartPA, scaricabile su Google Play Store e App Store IOS. Per l’accesso all’App sarà necessario l’utilizzo delle proprie credenziali SPID. Di seguito i QR Code per scaricare l’App per Apple e Android. Inquadra i QR code e scarica l’App: Apple Android Per procedere speditamente all’iscrizione, guarda il tutorial sull’utilizzo dell’App: clicca qui Diverse sono le domande già inoltrate, ma al fine di consentire una più agevole attivazione del servizio sull’App e per le problematiche tecniche connesse all’attivazione della stessa, è stato istituito uno sportello di supporto a cui l’utenza potrà rivolgersi: di persona, raggiungendo gli uffici comunali di viale Amendola n. 53, piano II; telefonicamente al numero 0871/341674; via mail all’indirizzo anna – viene evidenziato sul sito web. russo@comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.it Si ricorda che l’istanza prevede la presentazione dei seguenti allegati: · Certificato medico di attestazione di eventuali allergie e/o intolleranze alimentari del bambino; · Documentazione atta a comprovare eventuali requisiti di esenzione ticket.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it