giovedì, Marzo 5, 2026
Eventi e Cultura

Chieti istituisce Tavolo Permanente per promuovere e proteggere le case di terra cruda e l’architettura rurale

La Provincia di Chieti ha istituito un tavolo permanente sulle case di terra cruda e sull’architettura rurale, con il decreto n. 23/2026 del presidente Francesco Menna. L’organo sarà composto dalla Provincia stessa, dalla Regione Abruzzo, dalle altre province abruzzesi, dai comuni dell’ambito delle Case di Terra, dall’ICCD, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, dagli Ordini professionali e dalle associazioni coinvolte.

Il coordinamento del tavolo, che riguarda 42 Comuni e circa 800 edifici, è stato affidato al servizio Urbanistica e pianificazione territoriale della Provincia di Chieti. Questa iniziativa prende avvio dalla delibera di Consiglio provinciale n. 17 del 30 maggio 2023, che ha adottato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento riconoscendo il valore delle case di terra cruda nel paesaggio rurale.

Il presidente Francesco Menna ha sottolineato l’importanza di preservare e valorizzare questo patrimonio identitario, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono e promuovere il recupero di queste strutture per scopi abitativi e produttivi. Il censimento delle case di terra cruda nella provincia di Chieti è stato completato nel dicembre scorso dopo la firma di un protocollo d’intesa nel 2024.

Il documento definisce gli aspetti operativi per il reperimento di risorse economiche e strumentali, con l’analisi del contesto insediativo e dei vincoli per la conservazione e trasformazione delle strutture. La Provincia di Chieti si impegna a tutelare e valorizzare le case di terra e l’architettura rurale come elemento fondamentale del territorio abruzzese.

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti