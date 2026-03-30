Chieti, istituita la Zona Economica Esclusiva per lo sviluppo della Blue Economy: un mare di opportunità per l’Italia

Il mare italiano diventa un fulcro geopolitico nel Mediterraneo grazie all’entrata in vigore del regolamento che definisce le coordinate della Zona Economica Esclusiva (ZEE) nei mari Tirreno, Ionio e Adriatico. A dichiararlo è Guerino Testa, deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, sottolineando l’importanza di questa estensione della giurisdizione nazionale fino a 200 miglia.

Con il DPR 193/2025, che è stato ufficialmente attivo dal 3 gennaio 2026, l’Italia potrà tutelare la pesca, garantire la sovranità energetica e gestire le risorse naturali presenti sui suoi 7.500 km di coste. Questo passo è fondamentale per la piena sovranità marittima del paese, capace di trasformare il Mediterraneo in un laboratorio di sviluppo sostenibile.

La ZEE rappresenta uno strumento giuridico per difendere i numeri italiani, contrastando la pesca illegale e favorendo lo sviluppo di parchi eolici offshore e infrastrutture subacquee. Il governo Meloni crede fortemente nelle opportunità offerte dalla Blue Economy italiana, che attualmente contribuisce al PIL per 178,3 miliardi di euro, coinvolgendo oltre 230.000 imprese e creando circa 915.000 posti di lavoro.

A confermare queste position è stata l’organizzazione del convegno “ZEE: Un mare… di sviluppo”, tenutosi recentemente a Chieti e organizzato dall’UGL Chieti Pescara. Testa ha sottolineato l’importanza strategica di questa visione che mette al centro il lavoro, l’ambiente e l’innovazione tecnologica, guardando al futuro con ottimismo.

La completa attuazione dell’iter legislativo della ZEE porterà, quindi, a un significativo impatto economico e occupazionale per l’Italia, confermando la grande potenzialità dei mari italiani per la crescita del Paese.