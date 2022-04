Chieti, Italia-Spagna, delegazione Erasmus plus in visita in città

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti

8 aprile 2022 – Nella mattinata di ieri si è svolto un incontro di

accoglienza, scambio culturale e di buone prassi tra una rappresentativa del

Comune di Chieti, nelle persone dei referenti del Centro Servizi Immigrati e

del Servizio Informagiovani di Chieti,

la professoressa Michela Braccia, dirigente del Centro Provinciale di Istruzione per

l’Adulto Pescara-Chieti, nonché dei professori Gema Consuegra Canavate e Jose

Fco Mateos Pacheco del Centro de Education Permanente “Los Montes” di Granada – si legge sul sito web ufficiale.

L’evento si è svolto nell’ambito

del progetto Erasmus+ “Piensa Globalmente, Estudia Localmente” e l’assessore

alle Politiche Sociali Mara Maretti ha accolto la delegazione per l’Amministrazione

comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La pluriennale collaborazione tra i Servizi Sociali del Comune di

Chieti ed il CPIA di Pescara-Chieti, ha dato origine ad una nuova didattica per

la Formazione Civica dei Cittadini Stranieri, allievi dei Corsi di Lingua

Italiana per Stranieri – In Tale contesto sono stati attivati degli itinerari

tematici esperienziali finalizzati alla conoscenza dei luoghi delle istituzioni

e del patrimonio storico-monumentale delle città sedi del CPIA, quali momenti

di scambio ed integrazione tra le diverse culture e di partecipazione attiva

alla cittadinanza – viene evidenziato sul sito web.

I docenti e dirigenti scolastici

dei CPIA Pescara-Chieti e di Granada, unitamente ai referenti dei servizi

sociali del Comune di Chieti, hanno visitato alcuni dei monumenti più

significativi e rappresentativi della città di Chieti, grazie alla

disponibilità della Fondazione Banco di Napoli, “Palazzo De Majo”, del “Teatro

Marrucino” e del personale del “Museo D’Arte Costantino Barbella”.

