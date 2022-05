Chieti, La Biblioteca Bonincontro apre oggi, ottomila volumi a disposizione della città

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La Biblioteca Bonincontro

apre al pubblico oggi nel Centro Multifunzionale del Villaggio Celdit, in

piazza S. Pio X di Chieti Scalo. Organizzati gli spazi gestiti dalla Chieti

Solidale e i quasi ottomila volumi, gli spazi potranno diventare fruibili

anche per il pubblico e il quartiere, grazie al lavoro svolto da gruppo di

lavoro autodefinitosi i Bonincontro’s boys, che hanno montato le librerie,

spolverato, catalogato, etichettato e collocato i volumi del pregiato

patrimonio librario lasciato in eredità dalla poetessa Marilia Bonincontro al

Comune di Chieti, tramite legatari. Un progetto, quello della biblioteca, partito

con un finanziamento del Ministero della Giustizia rivolto proprio ai giovani

con valore di prevenzione, a cui si è affiancato l’aiuto di vicinato del gruppo

“Sferruzzanti del Villaggio” e dagli scout adulti M.A.S.C.I.

“Ho visto questa

biblioteca prendere vita mese dopo mese – dice il sindaco Diego Ferrara –

e oggi sono lieto di vederla raggiungere un doppio risultato: perché oggi Chieti

conquista un nuovo spazio di aggregazione e perché il Comune, grazie all’attività

di questo centro e di Chieti solidale, potrà promuovere la lettura fra i

giovani. I benefici dei libri sono tangibili e scientificamente dimostrati,

giovano all’umanità che ne fa uso e promuovono la crescita e lo sviluppo della

comunità. Va premiata la tenacia di tutti coloro che hanno remato a favore di

questo risultato – Un ringraziamento a quanti si sono spesi volontariamente e

alla professoressa Bonincontro per il patrimonio librario e un invito alla

cittadinanza perché la animi con la propria presenza e utilizzando il patrimonio

che contiene”.

“L’apertura della

Biblioteca Bonincontro è il punto di arrivo di un processo di rigenerazione

sociale – afferma l’assessore all’Innovazione sociale Mara Maretti – è

una buona pratica per la crescita della città, un esperimento virtuoso

riconosciuto a livello nazionale, è un contesto che si fa forza delle proprie

fragilità attraverso la generosità e la cooperazione volontaristica che, con il

suo protagonismo sociale, è linfa vitale lì dove sono poche le risorse

economiche da investire”.

“La Biblioteca così

diventa un dono all’intera città – afferma la presidente di Chieti Solidale Sonia

Spinozzi-. L’ottimo risultato ottenuto non è finalizzato soltanto alla

cultura, ma a ciò che è ad essa prodromica, cioè alla prevenzione sociale che

cultura, ma a ciò che è ad essa prodromica, cioè alla prevenzione sociale che diventa inclusione. Si rivolge in primis alle nuove generazioni tentate

dall'abbandono e dal rifiuto della scuola. Si rivolge alle famiglie, che

sentono sempre più forte l’assenza di conciliazione tra lavoro e vita, e a

tutti nella forma dell’aggregazione senza distinzione di genere, cultura,

religione o lingua”.

