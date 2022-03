Chieti, La commissione speciale sulla velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara torna a riunirsi

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

23 marzo 2022 – Nuova riunione aperta ai Comitati cittadini quella di domani, giovedì

24 marzo delle Commissioni congiunte sulla Ferrovia e Urbanistica, sul progetto

di velocizzazione della tratta Roma-Pescara di RFI. Dalle ore 9, negli spazi

della Delegazione comunale di Chieti Scalo, saranno esposte le osservazioni al

progetto e le proposte di variante proponibili per le attività consequenziali da

parte del comitato di Chieti Scalo FerroVia – si apprende dal portale web ufficiale.

“Sta

andando avanti l’opera di conoscenza e di confronto sul progetto di RFI voluto

dall’Amministrazione comunale e messo in campo anche attraverso la Commissione

speciale – così il presidente Ginefra – Insieme stiamo facendo passi avanti:

infatti, a seguito delle attività osservative e alle istanze presentate dal

Comune di Chieti attraverso i tavoli tecnici del Dibattimento Pubblico, la Commissione

Tecnica PNRR-PNIEC ha chiesto approfondimenti e integrazioni a RFI sul progetto

Lotto 1 e Lotto 2. Si tratta di un risultato importante, che porterà, questo l’auspicio,

verso una redazione progettuale più vicina alla visione e alle esigenze della

cittadinanza – si apprende dal portale web ufficiale. Tutti crediamo che il collegamento veloce sia un volano per il

territorio sia da un punto di vista economico che turistico e logistico, ma è

necessario che non sia un progetto calato dall’alto senza avere cognizione dell’impatto

della sua attuale stesura – Da parte dei tecnici e del commissario il Comune di

Chieti, capofila delle azioni con gli altri Enti interessati dal progetto, si è

instaurato un dialogo che ha aperto nuove possibilità ai nostri fini – precisa la nota online. I tempi

sono stretti, per questo abbiamo reso serrato il lavoro della Commissione, l’intento

è contribuire a migliorare gli interventi, rendendoli concretamente possibili”.

