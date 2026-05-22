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Eventi e Cultura

Chieti, la Compagnia dell’Aratro porta in scena “Ode al vino” a CuntaTerra con uno spettacolo dissacrante e ironico

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La Compagnia dell’Aratro torna a CuntaTerra con lo spettacolo “Ode al vino”

La Compagnia dell’Aratro di Pianella (Pe) fa il suo ritorno sul palcoscenico di CuntaTerra, lo spazio culturale diretto da Marcello Sacerdote in via Sangro 9 a Brecciarola (Ch), sabato 23 maggio alle ore 21:00. Il nuovo appuntamento con la produzione “Ode al Vino – Bacco bacco Euoè”, per la regia di Franco Mannella, si propone come il perfetto contraltare del precedente lavoro “Olea et labora”, incentrato sulla storia dell’ulivo.

Se quest’ultimo esplorava una dimensione quasi sacra, questa nuova opera indaga il ruolo fondamentale della vite e del vino nella cultura mediterranea attraverso una chiave di lettura decisamente più dissacrante e ironica. La rappresentazione vedrà in scena gli attori Federico Caprarese, Chiara Colangelo, Alessandro Rapattoni e Cristina Zoccolante.

Il pubblico sarà guidato in un viaggio teatrale dinamico e travolgente, capace di trasformare le atmosfere solenni del passato per abbracciare l’energia e il fascino legati al mito di Bacco. Per ricevere maggiori informazioni, conoscere le modalità di partecipazione e riservare il proprio posto, è possibile contattare l’organizzazione ai numeri telefonici 340 6152344 oppure 379 2219937.

Non mancate a questo appuntamento che promette di essere coinvolgente e divertente, un viaggio nell’universo del vino visto con occhi ironici e dissacranti.

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