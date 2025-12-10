- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Dicembre 10, 2025
Attualità

Chieti, la Cucina Italiana riconosciuta dall’UNESCO: un orgoglio per l’Abruzzo

Durante la tradizionale Assemblea Confederale di fine anno, svolta a Chieti il 10 dicembre 2025, è stato ufficialmente annunciato il riconoscimento della “Cucina Italiana” come Patrimonio Immateriale dell’Umanità da parte dell’UNESCO. L’importante annuncio è stato fatto dal Presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, alla presenza della Presidente di Confcommercio Chieti, Marisa Tiberio, che ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo definito «storico per il Paese e di forte valore identitario». Questo riconoscimento va oltre le sole ricette e tradizioni culinarie; celebra l’intero sistema culturale, sociale e territoriale rappresentato dalla cucina italiana. Come ha evidenziato FIPE–Confcommercio, la cucina è «un vero e proprio modo di vivere», che si basa sulla convivialità, la trasmissione dei saperi e un legame profondo con i territori. Si tratta della prima tradizione gastronomica al mondo a entrare nella lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità, un risultato che rafforza il ruolo dell’Italia a livello internazionale e valorizza l’identità culturale della nazione. Questo riconoscimento rappresenta anche un’importante opportunità per il settore turistico e l’intera filiera enogastronomica, contribuendo a promuovere la dieta mediterranea, i prodotti di qualità e l’eccellenza delle produzioni locali. Marisa Tiberio ha commentato: «Questo traguardo è un’occasione straordinaria per l’economia dei territori e per il comparto della ristorazione. Anche il nostro Abruzzo e la Provincia di Chieti potranno beneficiare di un rinnovato interesse internazionale verso le loro tradizioni, i prodotti tipici e la cultura dell’ospitalità». Confcommercio ha ribadito il proprio impegno nella tutela e promozione delle imprese del settore, affinché la cucina italiana, oggi riconosciuta dall’UNESCO, continui a essere un patrimonio vivo, dinamico e condiviso, da preservare e valorizzare per le generazioni future.

