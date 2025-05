Chieti, La finale dei Giochi della Gioventù allo Stadio Angelini.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 9 maggio 2025 – Finali a Chieti per le regionali dei Giochi della Gioventù, ospitate stamane dallo stadio Angelini, dove si sono ritrovati centinaia di atleti in erba del territorio provinciale, accolti dall’assessore allo Sport Manuel Pantalone e, per la Provincia, dalla consigliera Silvia Di Pasquale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Lo sport è da sempre uno dei più potenti veicoli di aggregazione sociale: unisce, educa al rispetto delle regole, valorizza il merito e alimenta la speranza nei giovani – così l’assessore Manuel Pantalone – . È proprio per questo che eventi come i Giochi della Gioventù rappresentano qualcosa di più di una semplice competizione: sono una vera e propria festa dell’educazione e della cittadinanza attiva, che coinvolge scuole, famiglie, istituzioni e associazioni in un progetto comune di formazione e crescita – si legge sul sito web ufficiale. Quest’anno, in cui Chieti è Città Eiropea dello Sport, le finali si svolgono nel nostro Stadio Comunale, una struttura simbolo dello sport teatino e punto di riferimento per tantissime discipline – La scelta di questo impianto non è casuale: rappresenta infatti uno spazio che stiamo valorizzando con grande determinazione – In questi anni, nonostante le numerose criticità che abbiamo trovato al momento del nostro insediamento, siamo riusciti a investire quasi 100.000 euro per adeguare l’impianto e renderlo più funzionale – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, abbiamo sostenuto interventi di manutenzione ordinaria per un importo complessivo che supera i 200.000 euro, dimostrando con i fatti la volontà concreta di riportare al centro della vita cittadina lo sport e le sue strutture – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Proprio in questi giorni, abbiamo aperto l’avviso per le manifestazioni di interesse per la gestione triennale dello stadio: un passo importante nella direzione della trasparenza, dell’efficienza e della collaborazione tra pubblico e privato, con l’obiettivo di garantire una gestione qualificata e sostenibile di uno degli impianti più importanti della nostra città. Un sentito ringraziamento va all’Ufficio Scolastico Regionale, al Ministero dell’Istruzione e del Merito e a tutti coloro che, con grande dedizione, hanno reso possibile l’organizzazione di questa tappa regionale dei Giochi della Gioventù. Un grazie particolare va anche al mondo della scuola, agli insegnanti di educazione fisica, alle famiglie e naturalmente agli studenti, veri protagonisti di questa giornata di sport, entusiasmo e condivisione – si apprende dalla nota stampa. Chieti continua a scommettere sui valori positivi dello sport come motore di comunità e di futuro – E giornate come questa ne sono la dimostrazione più bella”.

