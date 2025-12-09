Chieti, la formazione imprenditoriale della ‘d’Annunzio’ promuove DeepQ-DCE

DeepQ-DCE, la startup abruzzese emergente che offre innovative soluzioni nel campo della tecnologia e dei dati, ha recentemente ricevuto un importante riconoscimento grazie al supporto ricevuto dalla formazione imprenditoriale offerta dall’Università “d’Annunzio”. La cerimonia di premiazione ha messo in luce l’eccezionale percorso di crescita e sviluppo della startup, che si è distinta nel panorama regionale per la sua capacità di coniugare competenze tecniche e imprenditoriali.

“Questi risultati sono la dimostrazione concreta dell’impatto positivo che un’adeguata formazione può avere sui giovani imprenditori,” ha commentato un rappresentante dell’università durante la premiazione. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di sostegno alle nuove imprese, mirato a promuovere l’innovazione e la competitività del tessuto economico locale.

La startup DeepQ-DCE continua a ricevere attenzioni, non solo per il suo approccio creativo ma anche per l’impegno nel risolvere problemi complessi attraverso tecnologie all’avanguardia. Questo riconoscimento non rappresenta solo un traguardo per l’azienda, ma un incentivo per nuovi imprenditori a seguire le proprie ambizioni e a sfruttare le opportunità offerte dalla formazione accademica.

Con questo premio, DeepQ-DCE si inserisce tra le realtà più promettenti dell’Abruzzo, un esempio di come la sinergia tra istruzione e imprenditorialità possa portare a innovazioni significative e successi concreti nel panorama economico regionale.