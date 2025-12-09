- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàChieti, la formazione imprenditoriale della ‘d’Annunzio’ promuove DeepQ-DCE
Attualità

Chieti, la formazione imprenditoriale della ‘d’Annunzio’ promuove DeepQ-DCE

- Spazio Pubblicitario 02 -

DeepQ-DCE, la startup abruzzese emergente che offre innovative soluzioni nel campo della tecnologia e dei dati, ha recentemente ricevuto un importante riconoscimento grazie al supporto ricevuto dalla formazione imprenditoriale offerta dall’Università “d’Annunzio”. La cerimonia di premiazione ha messo in luce l’eccezionale percorso di crescita e sviluppo della startup, che si è distinta nel panorama regionale per la sua capacità di coniugare competenze tecniche e imprenditoriali.

“Questi risultati sono la dimostrazione concreta dell’impatto positivo che un’adeguata formazione può avere sui giovani imprenditori,” ha commentato un rappresentante dell’università durante la premiazione. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di sostegno alle nuove imprese, mirato a promuovere l’innovazione e la competitività del tessuto economico locale.

La startup DeepQ-DCE continua a ricevere attenzioni, non solo per il suo approccio creativo ma anche per l’impegno nel risolvere problemi complessi attraverso tecnologie all’avanguardia. Questo riconoscimento non rappresenta solo un traguardo per l’azienda, ma un incentivo per nuovi imprenditori a seguire le proprie ambizioni e a sfruttare le opportunità offerte dalla formazione accademica.

Con questo premio, DeepQ-DCE si inserisce tra le realtà più promettenti dell’Abruzzo, un esempio di come la sinergia tra istruzione e imprenditorialità possa portare a innovazioni significative e successi concreti nel panorama economico regionale.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it