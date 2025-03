Chieti, La Maratona di lettura accende i motori. La sesta edizione dell’evento al Marrucino è la prima come Chieti Città che Legge

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La Maratona di lettura che si svolgerà il 3 e 4 maggio al Teatro Marrucino sarà il primo evento di Chieti come “Città che legge”, titolo acquisito dal Comune di Chieti poco più di un mese fa e che inserisce il Capoluogo nella rete nazionale della promozione della lettura e diffusione del libro gestita dal Cepell, Centro per il libro e la lettura, l’istituto autonomo del Ministero della Cultura che dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore che raduna le Città che Leggono – L’evento è alla sesta edizione ed è promosso dalla Deputazione del Teatro Marrucino di Chieti, dalle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Chieti-Pescara e L’Aquila-Teramo, dall’Aps Il Giardino delle Pubbliche letture … e non solo e da Bibliars, la Rete delle biblioteche scolastiche abruzzesi – precisa la nota online. Di seguito il comunicato stampa degli organizzatori con tutte le informazioni per dare vita ed essere parte di questo coinvolgente ed emozionante appuntamento – recita il testo pubblicato online. La manifestazione, aderisce alla campagna nazionale “Il Maggio dei libri” tesa a sostenere il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile ed è parte integrante del cartellone di iniziative promosse dal Comune di Chieti che da quest’anno, dopo la sottoscrizione del Patto comunale per la lettura, è stato riconosciuto come “Città che legge”. Il tema individuato per l’edizione 2025 è quello de Il potere, da intendersi nella sua accezione più ampia, invero a mero titolo esemplificativo, sotto il profilo giuridico, storico, filosofico, antropologico e sociale – si apprende dalla nota stampa. Per il 2025, gli organizzatori, per assicurare il massimo pluralismo culturale, hanno selezionato 100 titoli di 100 autori tra i cui si segnala la presenza di sei abruzzesi, del passato e del presente, come Giulia Alberico, Ada D’Adamo, Gabriele D’Annunzio, Donatella Di Pietrantonio, Elsa Flacco e Daniela Musini – precisa la nota online. Circa 280 lettori si alterneranno ininterrottamente sul palcoscenico del Teatro Marrucino per 24 ore consecutive, in un’esperienza immersiva che, oltre al valore dei libri e della lettura, si propone di essere un momento di relazione e incontro della comunità dei lettori e della collettività che, gratuitamente, potrà accomodarsi in Teatro ed ascoltare i tanti significativi passaggi presenti nei testi selezionati – precisa la nota online. La maratona diviene così, come è nello spirito degli ideatori, ben più di un momento di promozione del valore culturale e sociale del Libro ma un presidio della cultura intriso dei grandi valori delle società di ogni tempo – recita il testo pubblicato online. I testi sono stati scelti a seguito di una “chiamata” collettiva che l’Aps Il Giardino delle pubbliche letture, uno degli attori culturali più attivi sul territorio comunale, ha rivolto ad una ampia base di cittadini, coinvolgendo anche il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Chieti e la Consulta degli studenti – aggiunge la nota pubblicata. Si rinnova la collaborazione con Bibliars (Biblioteche scolastiche abruzzesi in rete) che ha come fine principale la promozione della lettura nelle scuole, e con il presidio Nati per leggere, il programma nazionale rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare promosso dall’assemblea nazionale dei Medici pediatri – precisa la nota online. La maratona si svolgerà a partire dalle ore 16.00 del 3 maggio sino alle ore 16.00 del 4 maggio 2025 presso il Teatro Marrucino che, oltre al formale riconoscimento di monumento nazionale, si conferma nei fatti uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale della Città di Chieti e della regione Abruzzo, un luogo aperto e inclusivo, contenitore qualificato ed attore protagonista di straordinaria vivacità culturale che, proprio nell’idea della maratona e della continuità temporale, giorno e notte, nella lettura come nelle diverse discipline dello Spettacolo dal vivo con Amami Teatro, trova e consolida un tratto distintivo e di unicità che ne esalta e rafforza la capacità attrattiva come operatore culturale – si apprende dalla nota stampa. La partecipazione è libera e gratuita, fino al numero massimo previsto di 280 lettori – Per partecipare occorre compilare l’apposita scheda di adesione ed indicare un libro da scegliere tra quelli elencati nel regolamento, dal quale leggere un brano per la durata massima di sei minuti – precisa il comunicato. L’elenco dei 100 libri dai quali il lettore potrà selezionare le pagine da leggere e le modalità di partecipazione sono consultabili sulle pagine facebook del Teatro Marrucino, del “Giardino delle pubbliche letture” e delle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, e per le province di L’Aquila e Teramo nonché sui siti www.sabapchpe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. beniculturali.it, www.su-aq.beniculturali.it e www.teatromarrucino – aggiunge testualmente l’articolo online. eu e nelle librerie di Chieti (Libreria De Luca in Vva Cesare de Lollis 10, Libreria Bosio in via F. Vicentini 8, Mondadori Book Store in via Benedetto Croce 9, Giunti al Punto Librerie in corso Marrucino 125 , Giunti al Punto Librerie presso il centro commerciale Megalò in località S. Filomena) ed il botteghino del Teatro Marrucino – aggiunge testualmente l’articolo online. Una speciale menzione di merito va alle Librerie aderenti che, oltre allo straordinario impegno per la Maratona di lettura, operano quotidianamente per la promozione della lettura come valore individuale e sociale per la crescita della comunità. Il termine ultimo per aderire è fissato alle ore 20.00 del 12 aprile 2025.

