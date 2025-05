Chieti, La musica mozartiana torna in città con la rassegna “Mozart Evenings”.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:CHIETI – Quattro giorni di musica mozartiana attendono la città grazie alla rassegna “Mozart Evenings”, organizzato dalla Fondazione CMDI Group in collaborazione la Deputazione Teatrale del Marrucino e dall’Amministrazione comune e – si apprende dalla nota stampa. Dal 1° al 4 giugno 2025 il Teatro Marrucino ospiterà cinque concerti gratuiti, con la partecipazione di musicisti di fama internazionale – si apprende dalla nota stampa. L’evento è promosso dal CMDI Group guidato da Konstantin Ishkhanov, con la direzione artistica di Giuliano Mazzoccante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A presentare la rassegna questa mattina sono stati il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare, il presidente della Deputazione teatrale Giustino Angeloni e il maestro Giuliano Mazzoccante, direttore artistico della Deputazione e promotore dell’iniziativa – “Con questa rassegna il nostro Teatro continua a proiettarsi sulla scena musicale internazionale – ha dichiarato il presidente Giustino Angeloni –. Accogliamo Paesi lontani, ma sempre più vicini grazie alla musica e alla qualità dei nostri artisti, come dimostrano i successi ottenuti al concorso di Dubai da talenti selezionati proprio a Chieti – La cultura rappresenta un asset fondamentale per la nostra città e iniziative come questa rafforzano la centralità del Marrucino, che stiamo valorizzando con stagioni di lirica, prosa e teatro amatoriale di altissimo livello, in vista anche della speciale celebrazione del quinto anno di gestione della Deputazione”. “Avevamo promesso un ritorno alla musica di Mozart – ha aggiunto il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare –. Per ragioni legate all’evoluzione della programmazione culturale non era possibile riproporre la storica Settimana Mozartiana nella sua forma tradizionale, ma ci siamo impegnati per creare un appuntamento capace di ristabilire un legame forte tra Chieti e il genio di Salisburgo – riporta testualmente l’articolo online. ‘Mozart Evenings’ è l’occasione giusta, con artisti internazionali e il supporto di partner che hanno scelto il nostro Teatro come riferimento, come la fondazione che ha finanziato il nuovo impianto di climatizzazione estiva – si legge sul sito web ufficiale. Il Marrucino si conferma cuore pulsante della cultura regionale”. “Un grande grazie al CMDI – ha concluso il Maestro Giuliano Mazzoccante – che ha reso possibile un cartellone interamente dedicato a Mozart, con protagonisti straordinari – precisa la nota online. Sul palco del Marrucino si alterneranno l’Orchestra Sinfonica Giovanile Pugliese e l’Orchestra Sinfonica Nazionale dell’Uzbekistan, insieme a solisti come Anna Tifu, Cyprien Katsaris e Tommaso Benciolini, diretti da Teresa Satalino, Alibek Kabdurakhmanov e Luis Andrade – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un programma che attraversa le pagine più affascinanti del repertorio mozartiano e che saprà coinvolgere esperti e appassionati, oltre a nuovi spettatori – aggiunge la nota pubblicata. È un privilegio che la CMDI abbia scelto Chieti per investire in cultura e bellezza attraverso il Marrucino”.

