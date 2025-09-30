Chieti, La Scuola Primaria Selvaiezzi alza la Bandiera Verde.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 30 settembre 2025 – Si è tenuta oggi, con grande partecipazione la cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Verde Eco-Schools alla Scuola primaria Selvaiezzi – aggiunge la nota pubblicata. Il prestigioso riconoscimento internazionale, conferito da FEE Italia (Foundation for Environmental Education), testimonia l’impegno costante e condiviso dell’intera comunità scolastica nel promuovere la sostenibilità e la tutela dell’ambiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alla cerimonia hanno presenziato l’Assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino e l’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto, i rappresentanti di Formula Ambiente Nicola Della e Gianni Di Censo, oltre a tutta la comunità scolastica, gli Eco-Rappresentanti degli alunni e dei genitori – precisa il comunicato. “L’impegno che gli studenti hanno dimostrato, con responsabilità e maturità, nel raggiungere questo obiettivo costituisce il segno più importante del valore educativo e civico della scuola, orientato alla formazione di cittadini attivi e consapevoli – così le assessore Zappalorto e Giammarino – . Siamo oprgogliosi e questo riconoscimento è un passo avanti sulla strada dell’educazione ambientale che abbiamo tracciato con le scuole in questi anni”. “Il conferimento della certificazione Eco-Schools e della Bandiera Verde è un traguardo che riempie di orgoglio l’intera comunità scolastica di – così la dirigente Emilia Galante- e ne attesta l’impegno costante e concreto per il rispetto dell’ambiente e la promozione di pratiche ecologicamente corrette – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Bandiera Verde non è solo un premio, ma un simbolo che colloca la nostra scuola come un vero e proprio punto di riferimento per le buone pratiche in materia ambientale – si apprende dalla nota stampa. Questo successo non è solo un riconoscimento, ma la tangibile prova che la collaborazione e la condivisione di intenti tra alunni, docenti, personale scolastico, Amministrazione Comunale e famiglie sono la chiave per costruire un futuro più green e sostenibile per tutti”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it